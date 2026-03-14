Γρηγορίου: «Πώς θα έχεις αυτοματισμούς όταν αλλάζει η 11αδα»

Ο Μιχάλης Γρηγορίου αναφέρθηκε και στις αλλαγές στις οποίες αναγκάστηκε να κάνει στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό.

Μετά την αναγνώριση του σοβαρού προβλήματος στο σκοράρισμα, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο Μιχάλης Γρηγορίου αναφέρθηκε και σ’ ένα ακόμη κυρίαρχο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ομάδα του όταν ρωτήθηκε για τη φετινή πορεία της. «Δεν έχω εικόνα για το πριν και δεν μπαίνω σε διαδικασία να βρω δικαιολογίες. Έτσι έχω μάθει στη ζωή μου. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά δεν θα πω τίποτα. Αυτό που είναι άξιο αναφοράς είναι ότι αναγκαζόμαστε να κάνουμε αλλαγές λόγω τραυματισμών. Όταν δεν μπορείς να παρατάξεις το 90% της ενδεκάδας του προηγούμενου ματς ώστε τα παιδιά να βρουν τα πατήματά τους, να βρουν αυτοματισμούς… Δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς. Ένα κυρίαρχο πρόβλημα φέτος είναι αυτό. Τα παιδιά προσπαθούν όμως για να αλλάξει η καθημερινότητα σε όλα τα σκέλη. Είμαι αισιόδοξος».

Μεταξύ άλλων, ο 52χρονος τεχνικός ρωτήθηκε για την απόδοση του Γιώργου Αθανασιάδη. «Την περιμέναμε αυτή την επίδοση. Δεν θέλαμε βέβαια να δεχθούμε τόσες φάσεις για να δούμε την ποιότητα του Γιώργου. Έχω δύο πολύ καλούς τερματοφύλακες», είπε και κατέληξε για το παιχνίδι. «Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε τις φάσεις για να σκοράρουμε… Όσο είμαι εδώ όμως, δεν μπορούμε να σκοράρουμε εύκολα και να το διαχειριστούμε… Όταν μείναμε πάλι με δέκα παίκτες, ήταν λογικό ο αντίπαλος να πιέσει περισσότερο και να ψάχνουμε στιγμές όπως αυτή του Γιαννιώτα. Ο Αθανασιάδης όπου χρειάστηκε ήταν εκεί. Ήταν σε καλή μέρα. Μας αφήνει πικρή γεύση η ισοπαλία. Δεν ήταν ο στόχος μας».