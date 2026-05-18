Ούτε ένα, ούτε δύο… αλλά 19 ενεργά συμβόλαια έχει ο Άρης για την ερχόμενη σεζόν γεγονός το οποίο έχει την αξία του στην κατάστρωση του πλάνου της επόμενης χρονιάς.

Η οριστική απόφαση στο ζήτημα του προπονητή μέσα από την προγραμματισμένη συνάντηση του Θόδωρου Καρυπίδη με τον Μιχάλη Γρηγορίου αποτελεί την υπ’ αριθμόν 1 κίνηση για το μέλλον υπό την προϋπόθεση παραμονής της τωρινής ιδιοκτησίας. Η κατάστρωση του πλάνου και η λήψη αποφάσεων μέσα από την αξιολόγηση του υπάρχοντος υλικού, είναι το δεύτερο ζήτημα. Επί του τελευταίου, ήδη έχει σχηματιστεί άποψη μέσα από την αγωνιστική παρουσία του καθενός πέραν του ότι κάποια πράγματα φάνηκαν ξεκάθαρα μέσα από τις αγωνιστικές αποφάσεις του Μιχάλη Γρηγορίου στη διάρκεια των Playoff. Το πρόβλημα για τον Άρη είναι ότι τα ενεργά συμβόλαια για την επόμενη σεζόν είναι 19 και μάλιστα αρκετοί από τους ποδοσφαιριστές δεν απέδειξαν τη χρησιμότητα της παρουσίας τους.

Ξεκινώντας από τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές, κι αυτή η λίστα περιλαμβάνει αρκετά ονόματα. Λίντσεϊ Ροζ, Μάρτιν Φρίντεκ, Γκαμπριέλ Μισεουί, Μιχάλης Παναγίδης μάλλον θα αναζητήσουν αλλού τη συνέχεια της καριέρας του καθώς ο Άρης έχει απορρίψει την αγορά του Κάρλες Πέρεθ η οποία απαιτεί εξάλλου ένα ποσό της τάξεως των 3.5 εκατ. ευρώ. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τον Νοά Σούντμπεργκ καθώς η δική του ρήτρα ανέρχεται στα 800.000 ευρώ. Μένοντας στους ελεύθερους, βρίσκεται σε εκκρεμότητα το ζήτημα του Γιώργου Αθανασιάδη καθώς οι πρώτες επαφές έδειξαν σημαντική οικονομική διαφορά, παρότι πρόκειται για τον MVP της φετινής χρονιάς. Ελεύθερος μένει και ο Γιάννης Γιαννιώτας, εκτός απροόπτου όμως, ο έμπειρος επιθετικός θα παραμείνει στην ομάδα. Ειδικά στα Playoff αποδείχθηκε εξάλλου ότι η μη χρησιμοποίησή του ήταν ένα από τα σοβαρά και ανεξήγητα λάθη του Μανόλο Χιμένεθ.

Πηγαίνοντας στα 19 συμβόλαια, είναι προφανώς ότι στα κριτήρια των αποφάσεων θα κυριαρχήσουν α) το οικονομικό σκέλος του συμβολαίου παράλληλα του αγωνιστικού ρόλου του καθενός και β) ο προϋπολογισμός της επόμενης χρονιάς. Στους τερματοφύλακες, συμβόλαια έχουν οι Σωκράτης Διούδης, Λόβρο Μάικιτς. Ο δεύτερος έχει από ελάχιστες έως μηδενικές πιθανότητες παραμονής εκτός κι αν δεν βρεθεί σημείο επαφής με τον Αθανασιάδη.

Στην άμυνα, κανείς δεν έμεινε ικανοποιημένος από τις επιδόσεις του Άλβαρο Τεχέρο ο οποίος έχει συμβόλαιο έως και το 2027, ενώ εκκρεμεί απόφαση για την περίπτωση του Χαμζά Μεντίλ ο οποίος έκανε κακή χρονιά. Ο Νοά Φαντιγκά είναι εντός πλάνου, το ίδιο ισχύει και για τον Φαμπιάνο Λέισμαν. Στη μεσαία γραμμή, ο Μάρτιν Χόνγκλα αποκτήθηκε τον χειμώνα με σκοπό να αποτελέσει έναν από τον ακρογωνιαίους λίθους της ομάδας της επόμενης χρονιάς. Ο Ούρος Ράτσιτς έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029 αλλά υπάρχει αμφιβολία για το μέλλον του λόγω του ενδιαφέροντος που υπάρχει γι’ αυτόν ενώ μια δήλωσή του ενίσχυσε τη φημολογία περί πώλησης.

Σε ότι αφορά τον Φρέντρικ Γένσεν, έχει εκτιμηθεί δυσαναλογία μεταξύ ύψους συμβολαίου και αγωνιστικής προσφοράς. Ο δε Κώστας Γαλανόπουλος έχει συμβόλαιο και για την ερχόμενη σεζόν αλλά όπως έχει αναφέρει το Gazzetta θα αναζητηθεί φόρμουλα πρόωρης λύσης του συμβολαίου του. Το ίδιο ισχύει και για τον Τάσο Δώνη όπως και για τον Μιγκέλ Αλφαρέλα ο οποίος έχει «κοπεί» από την ομάδα. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τον Ότμαν Μπουσαίντ. Το πλάνο της επόμενης χρονιάς είναι εξαιρετικά πιθανό να περιλαμβάνει τη σταδιακή αναβάθμιση των ρόλων των Χαρούπα, Παπασαραφιανό, Βοριαζίδη σε αντίθεση με τον Κέρκεζ.

Η κορυφή της επίθεσης κοστίζει 2.5 εκατ. ευρώ!

Αναμφίβολα, αυτό το ποσό είναι αρκετά υψηλό για το επίπεδο προσφοράς των τριών ποδοσφαιριστών αλλά και για τις σκέψεις – περί του προϋπολογισμού – για την επόμενη χρονιά. Ξεκινώντας από τον Λορέν Μορόν, από το περασμένο καλοκαίρι έβαλε ο Άρης πωλητήριο στον Ισπανό αλλά δεν έλαβε αξιόλογη πρόταση βάσει των οικονομικών προϋποθέσεων που είχε θέσει. Πλέον αυτές «χαμηλώνουν» καθώς οι «κίτρινοι» δεν θέλουν να συνεχίσουν τη συνεργασία, αλλά θέλουν να εξασφαλίσουν οικονομικό όφελος. Τίνο Καντεβέρε και Κριστιάν Κουαμέ επίσης έχουν μεγάλα συμβόλαια και μοιάζει δύσκολο να μείνουν και οι δύο.

Πωλήσεις και αγορές

Ξεκινώντας από τις αγορές, ο Άρης έχει στη διάθεσή του διάστημα επτά μηνών για να αποκτήσει τα δικαιώματα του Μπενχαμίν Γκαρέ ο οποίος αποκτήθηκε υπό τη μορφή δανεισμού από τη Βάσκο ντα Γκάμα. Και θέλει να το κάνει καθώς ο Αργεντίνος επιθετικός ομόρφυνε την επιθετική γραμμή της ομάδας. Οι αγορές θα εξαρτηθούν από τις πωλήσεις. Πέραν του Λορέν Μορόν ή ακόμη του φημολογούμενου ενδιαφέροντος για τον Ούρος Ράτσιτς, οι «κίτρινοι» εκτιμούν ότι θα «κλειδώσει» η πώληση του Κλείτον Ντιαντί στην Αλ Ντιρίγια η οποία θα «φέρει» ένα ποσό περί των 3.5 εκατ. ευρώ. Ρήτρα αγοράς 2.5 εκατ. ευρώ υπάρχει στον δανεισμό του Μόντσου στου Χουάρεθ αλλά η μεξικανική ομάδα έχει τη δυνατότητα αγοράς του Ισπανού έως τα τέλη του Δεκέμβρη. Αντιθέτως, «κλειδωμένη» θα πρέπει να θεωρείται η πώληση του Άλβαρο Ζαμόρα στην πορτογαλικού Βιζέου αλλά το ποσό δεν υπερβαίνει τα 300.000 ευρώ.