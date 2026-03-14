ΟΦΗ – Ολυμπιακός: Λάθος του Λαμπρόπουλου για το 0-2 του Ελ Καμπί (vid)
Ήταν να μην υπογράψει την ανανέωσή του με τον Ολυμπιακό ο Ελ Καμπί. Ο Μαροκινός επιθετικός στο πρώτο του ματς μετά την παραμονή του στους Πειραιώτες σκόραρε και μάλιστα δύο φορές. Μετά το 0-1 που έκανε κόντρα στον ΟΦΗ με εξαιρετική κεφαλιά, πέτυχε ακόμα ένα τέρμα.
Συγκεκριμένα στο 70' μπήκε δυνατά μέσα στην περιοχή, κέρδισε τις κόντρες, ο Λαμπρόπουλος έδιωξε άσχημα και ο μεγάλος αυτός σκόρερ δεν γινόταν να αστοχήσει κάνοντας έτσι το 0-2 για τους «ερυθρόλευκους».
