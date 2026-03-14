Ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε να ξεκουράσει ποδοσφαιριστές ενόψει της κρίσιμης ρεβάνς με τη Μπέτις. Καλά νέα για Κώτσιρα και Ντέσερς.

Με πρωινή προπόνηση ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό την Κυριακή (15/03-21:00) για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Superleague ο Παναθηναϊκός, με τον Ράφα Μπενίτεθ να ανακοινώνει την αποστολή έπειτα από τη λήξη της, η οποία έκρυβε αρκετές απουσίες.

Ο Μαδριλένος τεχνικός επέλεξε να αφήσει εκτός για λόγους ξεκούρασης τους Ίνγκασον, Κυριακόπουλο, Ρενάτο και Πελίστρι, αφού την Πέμπτη (19/03) υπάρχει η κρίσιμη ρεβάνς με την Ρεάλ Μπέτις στην Ανδαλουσία, που θα κρίνει την πρόκριση στα προημιτελικά του Europa League.

Ο Ισπανός προπονητής δεν θα έχει ακόμη στη διάθεσή του τον Γεντβάι, που έχει δηλωθεί να εκτίσει κάρτες κόντρα στους Αγρινιώτες, αλλά και τους τραυματίες Κώτσιρα, Ντέσερς και Πάλμερ-Μπράουν.

Στα ευχάριστα νέα, ο Γιάννης Κώτσιρας έβγαλε κανονικά όλο το πρόγραμμα ενώ το πρώτο μέρος αυτού έβγαλε για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του στο Copa Africa και ο Σίριλ Ντέσερς. Από κει και πέρα ατομικό πρόγραμμα έκανε ο Κυριόπουλος και θεραπεία ο Πάλμερ-Μπράουν.

Οι ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ανάπτυξη παιχνιδιού και τελειώματα, ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι στο μισό γήπεδο.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Τσέριν, Σισοκό, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Γιάγκουσιτς.