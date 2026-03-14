Ολυμπιακός: Το πρώτο βήμα έγινε, πρέπει να γίνει και το επόμενο που είναι και πιο σημαντικό...

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta πολλά και διάφορα για τον Ολυμπιακό με αφορμή το σημερινό κρίσιμο παιχνίδι του με τον ΟΦΗ.

Είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για τον φετινό Ολυμπιακό στις τελευταίες δηλώσεις του ο Μεντιλίμπαρ. Τόσο αμέσως μετά τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, όσο και πριν τον αγώνα με τον ΟΦΗ.

Κατ΄ αρχάς παραδέχθηκε ότι, «όλες οι ομάδες προσπαθούν να δυναμώνουν και φέτος το έχουν καταφέρει όλες και όλες θέλουν να πάρουν το πρωτάθλημα. Στην Ελλάδα ξεκίνησαν όλες οι ομάδες να ξοδεύουν περισσότερα χρήματα και να προσπαθούν να γίνουν καλύτερες…». Αλλά και ότι, «ίσως να έχουν μάθει να μας αντιμετωπίζουν και όταν μία ομάδα παίζει πιο αμυντικά είναι πιο δύσκολο να σκοράρεις απέναντί της. Πέρσι το κάναμε πιο εύκολα στο πρωτάθλημα, αλλά και στην Ευρώπη, δεν παίζεις όμως μόνος σου υπάρχει και ο αντίπαλος. Φέτος δυσκολευόμαστε περισσότερο…»

Στη συνέχεια αναγνώρισε ότι το πρόβλημα του Ολυμπιακού, «δεν είναι μόνο η αποτελεσματικότητα, πρέπει γενικότερα να βελτιώσουμε το παιχνίδι μας, όλα μας τα στοιχεία πρέπει να βελτιωθούν». Και το εξήγησε ακόμη καλύτερα: «Η αλήθεια είναι πως σκοράρουμε δύσκολα, αλλά δεν είναι αυτό καθαυτό το πρόβλημα. Για να έρθει το γκολ πρέπει να βελτιώσεις την επιθετικότητα και την αποφασιστικότητα σου. Να είμαστε περισσότερο επιθετικοί, περισσότερο αποφασιστικοί, να κάνουμε καλύτερες σέντρες και να ανεβάζουμε περισσότερους παίκτες στην αντίπαλη περιοχή για να έρθει το γκολ..»

Για να καταλήξει, αναφερόμενος στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ, λέγοντας ότι «πρέπει να είμαστε επιθετικοί και να έχουμε ουσία. Διαφορετικά τα πράγματα θα είναι δύσκολα».

Όλα αυτά, είναι πράγματα που τόσο ξεκάθαρα τα λέει για πρώτη φορά και δη σε δύο διαφορετικές δηλώσεις του μέσα σε λίγες ημέρες ο προπονητής του Ολυμπιακού. Κι αποτελούν ένα βήμα. Διότι για να φτιάξεις κάτι, πρέπει πρώτα να το αναγνωρίσεις. Να παραδεχθείς ότι έχεις πρόβλημα και να κατανοήσεις ποιο είναι αυτό.

Το επόμενο βήμα ασφαλώς είναι και το πιο μεγάλο και σημαντικό-πώς θα λύσεις το πρόβλημα. Κι εκεί ο προπονητής του Ολυμπιακού μίλησε, λογικά, για δουλειά. «Προφανώς και το έχουμε εντοπίσει το πρόβλημα και προσπαθούμε να το λύσουμε με τη δουλειά, να έχουμε περισσότερες πάσες, καλύτερες σέντρες. Στο παρελθόν σκοράραμε πιο εύκολα, φέτος δε βγαίνει για τον οποιονδήποτε λόγο», είπε. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε μία ομάδα αν μη τι άλλο βελτιωμένη. Ειδικά στο επιθετικό κομμάτι, αλλά και στις στατικές φάσεις, θα πρόσθετα εγώ. Δικαιολογίες, άλλωστε, δεν υπάρχουν, τώρα. Το Τσάμπιονς Λιγκ έχει σταματήσει εδώ και κάμποσο καιρό. Οι «ερυθρόλευκοι» μπορούν να προετοιμάζουν όλη την εβδομάδα το κάθε παιχνίδι τους. Οι απουσίες έχουν περιοριστεί, αρκετά.

Αλλά σίγουρα δεν είναι ευχάριστο αυτό το οποίο βλέπουμε. Ο Ολυμπιακός να έχει όλη την εβδομάδα να ετοιμαστεί για το παιχνίδι του στη Λιβαδειά, ο Λεβαδειακός να έχει μεσοβδόμαδα αγώνα Κυπέλλου, τον αγώνα της ιστορίας του, και να τον χάνει, και τελικά να έχουμε Λεβαδειακός-Ολυμπιακός 0-0, με τον Λεβαδειακό με 10 παίκτες από το 40’. Το ίδιο και με τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός να έχει όλη την εβδομάδα να ετοιμαστεί για ένα ντέρμπι κορυφής, ο ΠΑΟΚ να έχει μεσοβδόμαδα αγώνα πρωταθλήματος στην Κηφισιά και τελικά να έχουμε Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 0-0, με τον ΠΑΟΚ χωρίς 4+3 παίκτες.

Κάποια στιγμή ο Μεντιλίμπαρ είπε μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ κι αυτό, όταν τόνισε ότι όλοι οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού έχουν ανέβει: «Δεν σημαίνει ότι σε ένα πρωτάθλημα πάντα μπορεί να κερδίζει μόνο ένας». Σαν να έλεγε ότι δεν γίνεται να κερδίζει μόνο ο Ολυμπιακός. Και δεν είναι παράλογο αυτό το οποίο είπε. Συμβόλαιο ότι θα είναι κάποιος πρωταθλητής κάθε χρόνο, δεν έχει υπογραφεί!

Αυτό το οποίο είναι προς συζήτηση είναι το πώς ο Ολυμπιακός από περσινός πειστικά νταμπλούχος έφτασε σε χρόνο ρεκόρ να έχει εδώ και τρεις ολόκληρους μήνες, από τις 14 Δεκεμβρίου έως σήμερα 14 Μαρτίου, σε 11 αγωνιστικές πρωταθλήματος έξι παιχνίδια στα οποία έχει βάλει μόλις δύο γκολ, κι αυτά από πέναλτι, φέρνοντας σε αυτά πέντε ισοπαλίες (με Άρη 0-0, Κηφισιά 1-1, ΑΕΚ 1-1, Λεβαδειακό 0-0, ΠΑΟΚ 0-0) και μία ήττα (από ΠΑΟ 0-1). Κερδίζοντας μόνο τον Ατρόμητο (2-0), τον Αστέρα (3-0), τον Βόλο (1-0), τον Παναιτωλικό (2-0) και τον Πανσερραϊκό (2-1).

Η εικόνα αυτή, ο Ολυμπιακός να μην μπορεί να κερδίσει όχι μόνο σε ντέρμπι, αλλά ούτε καν στη Λιβαδειά, ούτε καν την Κηφισιά και τον φετινό Άρη, είναι μη αποδεκτή. Και πρέπει να αλλάξει. Αν μη τι άλλο από σήμερα. Ήδη είναι αργά. Έπρεπε να είχε αλλάξει από χθες.

Άσχετο: Ο πιο μεγάλος κίνδυνος σήμερα για τον Ολυμπιακό έρχεται από τους δικούς του παίκτες που παίζουν στον ΟΦΗ. Τον Ανδρούτσο, τον Κωστούλα και τον Αθανασίου. Παιδιά που θέλουν να αποδείξουν ότι κακώς δεν έμειναν στον Ολυμπιακό και όποτε παίζουν εναντίον του κάνουν τα καλύτερα τους παιχνίδια. Όπως ο Ανδρούτσος στον τελικό του Κυπέλλου, ο Αθανασίου στο Ατρόμητος-Ολυμπιακός 1-2 όπου είχε κερδίσει πέναλτι στο 97’ και το έπιασε ο Τζολάκης, αλλά και ο Κωστούλας που ήταν εκπληκτικός στο 90λεπτο στο Σούπερ Καπ κι απλά στάθηκε άτυχος στη φάση του πέναλτι.

Τώρα που η ομάδα είχε δεύτερη εβδομάδα να δουλέψει αποκλειστικά στα ματς της Κυριακής, χωρίς μεσοβδόμαδες υποχρεώσεις, περιμένουμε να δούμε βελτίωση και στον τρόπο με τον οποίο οι αμυντικοί του Ολυμπιακού θα παίζουν το οφσάϊντ, καθώς και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ είδαμε σοβαρά θέματα, κάτι που ισχύει από την αρχή της σεζόν.

Η πιο χαρακτηριστική φάση ήταν η μεγάλη ευκαιρία του Κωνσταντέλια, όπου αντί να δούμε την αμυντική τετράδα στην ίδια ευθεία, ήταν σε άλλη ευθεία οι δύο στόπερ και σε άλλη ευθεία οι δύο μπακ. Όπως και η άλλη μεγάλη ευκαιρία του ΠΑΟΚ, το τετ α τετ του Γερεμέγεφ, όπου ο Ρόντινεϊ είχε μείνει ξεκάθαρα πίσω από κάθε άλλο αμυντικό κι έτσι φάνηκε να καλύπτει τον παίκτη του ΠΑΟΚ που έδωσε την πάσα στον σέντερ φορ-λέγεται ότι ήταν οφσάϊντ η φάση, αλλά ακόμη κι έτσι η θέση του Ρόντινεϊ ήταν, για πολλοστή φορά, λάθος.

Στέκομαι σε αυτό το κομμάτι γιατί μεγάλη δύναμη του ΟΦΗ είναι οι γρήγοροι κυνηγοί του, ο Φούντας, ο Νους κι ο Σαλσέδο, ακόμη και οι Σενγκέλια και Ινέκα, που έρχονται από τον πάγκο! Και συνήθως κάθε άμυνα τέτοιους ταχύτατους επιθετικούς προσπαθεί πολλές φορές να τους σταματήσει βγαίνοντας και παίζοντας το οφσάϊντ. Ο δε ΟΦΗ ξέροντας φυσικά τα χαρακτηριστικά των παικτών του προσπαθεί να τα εκμεταλλευθεί με πάσες στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας.

