Stoiximan Super League: Αγκαλιά με το… πρέπει ο Ολυμπιακός στο Ηράκλειο, δεν βολεύει κανέναν η ισοπαλία στις Σέρρες

Δύο στροφές πριν το φινάλε της κανονικής περιόδου στην Stoiximan Super League και η μάχη σε κορυφή και ευρωπαϊκά εισιτήρια συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον.

Το Σάββατο (14/3) στις 17:00 είναι προγραμματισμένη η σέντρα της αναμέτρησης ΟΦΗ - Ολυμπιακός. Η ομάδα της Κρήτης έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και παλεύει για μια θέση στα playoffs 5-8. Στην τελευταία πεντάδα αγώνων στο πρωτάθλημα, ο ΟΦΗ έχει δύο ήττες από τον Παναθηναϊκό, τη νίκη επί της ΑΕΛ και τις δύο ισοπαλίες με Κηφισιά και Βόλο. Ισόβαθμος με τον Άρη στην 6η θέση και μόλις στο +1 από Ατρόμητο και Βόλο, ο ΟΦΗ δεν έχει περιθώρια για απώλειες καθώς κινδυνεύει να μείνει εκτός.

Μετά τις δύσκολες νίκες κόντρα σε Παναιτωλικό και Πανσερραϊκό, ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Παρουσίασε ξανά ασυνέπεια στη δημιουργία και πλην ελαχίστων εξαιρέσεων δεν μπόρεσε να απειλήσει σοβαρά την αντίπαλη εστία. Στα θετικά, ότι διατηρεί την εξαιρετική του εικόνα ανασταλτικά και εξακολουθεί να παρουσιάζει το μικρότερο παθητικό τερμάτων στην κατηγορία. Με ένα παιχνίδι πια την εβδομάδα, μπορεί να ρίξει όλο το βάρος στη βελτίωση της επιθετικής του λειτουργίας, παράλληλα ωστόσο οφείλει να κλείσει την κανονική περίοδο με 2/2.

Ο ΟΦΗ βγάζει ένα ψυχολογικό άδειασμα μετά την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου, παραμένει ωστόσο μια ομάδα σοβαρή τακτικά και με αρετές στο reactive game. Ο Ολυμπιακός ξέρει πως δεν έχει κανένα περιθώριο να αφήσει βαθμούς στο Ηράκλειο.

Πολύ υψηλής βαθμολογικής σημασίας και η αναμέτρηση στις Σέρρες, ανάμεσα σε Πανσερραϊκό και Άρη, στις 19:30. Οι γηπεδούχοι κάνουν μια τιτάνια προσπάθεια να αποφύγουν έναν υποβιβασμό που έμοιαζε ως και δεδομένος πριν λίγες εβδομάδες. Μετά το σπουδαίο «διπλό» στην Τρίπολη ωστόσο, ο Πανσερραϊκός έφτασε στο -6 από τη γραμμή σωτηρίας και απέκτησε ξανά ελπίδες για το αγωνιστικό θαύμα.

O Άρης έμεινε με δέκα παίκτες, αστόχησε σε δύο(!) πέναλτι και μοιραία υποχρεώθηκε σε ισοπαλία 0-0 με τον Ατρόμητο εντός. Έτσι συμπλήρωσε πέντε αγώνες πρωταθλήματος χωρίς νίκη και απολογισμό τέσσερις ισοπαλίες και μια ήττα. Πλέον η παρουσία του στο 5-8 δεν είναι δεδομένη, καθώς βρίσκεται μόλις στο +1 από Ατρόμητο και Βόλο. Υποχρεωμένος να ψάξει το τρίποντο στις Σέρρες, διαφορετικά θα μπει σε περιπέτειες.

Ματς κομβικό για τους στόχους των δύο ομάδων. Οποιαδήποτε απώλεια θα αποτελέσει σοβαρό πλήγμα στις αγωνιστικές τους αξιώσεις. Η ισοπαλία δεν βολεύει κανέναν και τα pre game δεδομένα οδηγούν σε ένα ματς ρυθμού και φάσεων.

