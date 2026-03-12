Τσακίρης στους Galacticos by Interwetten: Το πρώτο... ημίχρονο της ΑΕΚ στο δρόμο για τους «8»

Η ΑΕΚ κοντράρεται εκτός έδρας με την Τσέλιε για το πρώτο ματς στη φάση των «16» του Conference League και ο Γιώργος Τσακίρης μετέφερε όλο το ρεπορτάζ στους Galacticos by Interwetten.

Ημέρα ευρωπαϊκής «μάχης» για την ΑΕΚ. Ο Δικέφαλος στο πρώτο του παιχνίδι με την Τσέλιε καλείται να φύγει από τη Σλοβενία με προβάδισμα πρόκρισης για τα προημιτελικά του Conference League και ο Γιώργος Τσακίρης αναφέρθηκε στους Galacticos by Interwetten για το μεγάλο ματς.

Αρχικά, στην «παρέα» προστέθηκε και ο απεσταλμένος του Gazzetta στο Τσέλιε, Δημήτρης Βέργος, ο οποίος μας έβαλε στο κλίμα του ματς, λίγες ώρες πριν τη σέντρα. Στην πόλη υπάρχει έντονη κιτρινόμαυρη «αύρα», καθώς στο πλευρό της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς θα βρεθούν περισσότεροι από 2.000 Ενωσίτες.

Ο Γιώργος Τσακίρης αναφέρθηκε στις σκέψεις του Σέρβου τεχνικού για το ματς με τους Σλοβενένους και το επικρατέστερο σενάριο, βάσει δοκιμών, για 4-4-2, με δίδυμο Βάργκα - Γιόβιτς στην επίθεση. Από εκεί και πέρα, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο... έκπληξης με την επιλογή του Ρομπέρτο Περέιρα.

Φυσικά αναφορά έγινε και στο ματς της League Phase, στο οποίο η ΑΕΚ έχασε με 3-1 στην έδρα της Τσέλιε. Δεδομένα ο Νίκολιτς δεν έχει βγάλει από το μυαλό του την πρώτη του ήττα στον «κιτρινόμαυρο» πάγκο...