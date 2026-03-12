Η Τσέλιε φιλοξενεί την ΑΕΚ στο πρώτο ματς για τους «16» του Conference League, ούσα σε κακό φεγγάρι αλλά νιώθοντας μεγαλύτερη σιγουριά μπροστά στο κοινό της...

Η δημιουργία του Conference League το 2021 έδωσε την ευκαιρία σε ομάδες χωρών που δεν μπορούσαν πια (ή και ποτέ) να πρωταγωνιστήσουν σε Champions & Europa League, με τη Σλοβενία να είναι μία εξ αυτών. Η Τσέλιε άδραξε την ευκαιρία αυτή και από ομάδα που δεν είχε καταφέρει καν να φτάσει έστω στα playoffs των καλοκαιρινών προκριματικών, φέτος βρίσκεται για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν στα νοκ άουτ.

Η περσινή πορεία, σταμάτησε στα προημιτελικά, όπου η ομάδα -τότε- του Άλμπερτ Ριέρα έβγαλε το λάδι στη Φιορεντίνα αλλά εντέλει αποκλείστηκε στα... σημεία. Φέτος, οι Σλοβένοι αποδεικνύουν ότι η περσινή, ιστορική πορεία δεν ήταν τυχαία. Αυτή τη φορά, έχουν βρεθεί στη φάση των «16» και ορέγονται μία ακόμη πρόκριση στην οκτάδα, με το εμπόδιο να έχει ξεπεραστεί σε μία περίπτωση νωρίτερα μέσα στη σεζόν αλλά να επιστρέφει δριμύτερο.

Πολύς καιρός έχει περάσει από το φθινοπωρινό βράδυ που η ΑΕΚ την πάτησε στο Stadion Z'dezele, χάνοντας 3-1 από την Τσέλιε στην πρεμιέρα της league phase. Αυτή θα ήταν και η μοναδική ήττα της ελληνικής ομάδας στον όμιλο, με τους τότε νικητές να μπαίνουν εντέλει στα playoffs όπου απέκλεισαν την Ντρίτα. Απόψε, στο Τσέλιε οι δύο αντίπαλοι κοντράρονται ξανά, με τους Σλοβένους να βρίσκονται στη χειρότερη φάση τους την εφετινή σεζόν και την ΑΕΚ να απειλεί με εκδίκηση. Ένα πράγμα υπάρχει που να μπορεί να κάνει τους γηπεδούχους να αισιοδοξούν, ωστόσο από εκεί και πέρα, τα σημάδια είναι δυσοίωνα και κάνουν τον Μάρκο Νίκολιτς να χαμογελά συγκρατημένα...

Έχασε μόνο όταν δεν την ένοιαζε

Μόλις μία ήττα έχει να επιδείξει φέτος εντός έδρας η Τσέλιε και ήταν η πιο ανώδυνη της σεζόν. Στις 14 Αυγούστου, οι Σλοβένοι είχαν υποδεχτεί τη Λουγκάνο στη ρεβάνς για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League όντες απόλυτα χαλαροί, καθώς μία εβδομάδα πριν, στην Ελβετία, είχαν επικρατήσει με το εντυπωσιακό 5-0, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά από τότε την πρόκριση στα playoffs. Η Λουγκάνο πήγε για την τιμή των όπλων στο Stadion Z'dezele και κατάφερε να αποχαιρετήσει την Ευρώπη με το κεφάλι ψηλά. Το τελικό 4-2 υπέρ των φιλοξενούμενων είχε έρθει με ανατροπή και τρία τέρματα από το 69ο λεπτό και μετά, με την ήττα αυτή να είναι η μόνη, μέχρι τώρα, για την Τσέλιε στο γήπεδό της αυτή τη σεζόν.

Από εκεί και πέρα, έχει να επιδείξει δώδεκα νίκες και έξι ισοπαλίες, αν και είχε κινδυνέψει με το καλημέρα στη σεζόν με κάζο μέσα στο σπίτι της. Ήταν τον Ιούλιο, όταν μετά το 3-2 επί της Σαμπάχ στο Αζερμπαϊτζάν, είχε ηττηθεί με το ίδιο σκορ εντός έδρας, ισοφαρίζοντας εντέλει σε 3-3 στην παράταση και αποφεύγοντας έναν σοκαριστικό αποκλεισμό στον 1ο κιόλας προκριματικό γύρο του Europa League.

Στην Ευρώπη, το εντός έδρας ρεκόρ φέτος είναι 4-2-1, με την ήττα από τη Φιορεντίνα στα προημιτελικά του θεσμού πέρυσι να είναι επίσης η μοναδική για ευρωπαϊκή διοργάνωση τη σεζόν 2024/25 - με ρεκόρ 6-3-1. Συνοψίζοντας, οι εντός έδρας επιδόσεις της Τσέλιε στην Ευρώπη αλλά και γενικά επιτρέπουν στους φίλους της ομάδας να αισιοδοξούν ότι μπορεί να ζήσουν μία ακόμη καλή βραδιά στο σπίτι τους, αν και τα θετικά σταματούν, μάλλον, εκεί...

Η... χαλάστρα λόγω Βάργκα και η καθίζηση

Σε σχέση με το ματς του Οκτωβρίου, στην πλευρά της Τσέλιε βρίσκουμε δύο ηχηρές απουσίες. Η μία είναι του γκολτζή Φράνκο Κοβάτσεβιτς, που είχε πληγώσει την ΑΕΚ με χατ τρικ αλλά με τα 25 γκολ που πέτυχε σε 28 συμμετοχές, εξαργύρωσε τις εμφανίσεις του και τους εντυπωσιακούς του αριθμούς με μία μεταγραφή στην Ουγγαρία μεσούσης της σεζόν.

Γι' αυτό, κατά μία έννοια, ευθύνεται η... ΑΕΚ! Βλέπετε, η κίνηση των Κιτρινόμαυρων να αποκτήσουν τον Μπαρνάμπας Βάργκα τον Ιανουάριο άφησε ένα μεγάλο κενό στην επίθεση της Φερεντσβάρος, οι άνθρωποι της οποίας εντόπισαν στη Σλοβενία τον αντικαταστάτη του Ούγγρου φορ... Μεγάλο μέρος των χρημάτων που μπήκαν στα ταμεία της ομάδας, δόθηκε στην Τσέλιε, που έχασε το κανόνι της και μαζί μεγάλο μέρος της επιθετικής της δυναμικής!

Παράλληλα, ο πρωτομάστορας των επιτυχιών, Άλμπερτ Ριέρα, εξαργύρωσε και αυτός τα όσα σπουδαία έκανε στη Σλοβενία παίρνοντας... προαγωγή στην Bundesliga και την Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Ο μέχρι πρότινος βοηθός του άλλοτε ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, Ιβάν Μαέφσκι ανέλαβε να καλύψει το κενό, με την ομάδα να έχει αποσπαστεί πολλούς βαθμούς από τον δεύτερο στο εγχώριο πρωτάθλημα και να είναι το φαβορί για την πρόκριση στα playoffs με την Ντρίτα.

Ωστόσο, το δείγμα γραφής δεν είναι καθόλου καλό, με τον Λευκορώσο να μετρά μέχρι τώρα τέσσερις νίκες και τρεις ήττες, όλες στο πρωτάθλημα, εκεί όπου το αβαντάζ από την Κόπερ είναι πλέον μόλις πέντε βαθμοί, έστω και με ένα ματς λιγότερο! Η καθίζηση αυτή έφερε έντονη φημολογία για αντικατάσταση του Μαέφσκι, ο οποίος ωστόσο παραμένει στον πάγκο και εμφανίστηκε αρκετά ευερέθιστος για το ζήτημα στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου... Και πώς να μην είναι, όταν οι ιθύνοντες του συλλόγου φέρονται να κινούνται για την πρόσληψη ξένου προπονητή, μετά και την αρνητική απάντηση του Μίσο Μπρέτσκο, ο οποίος εργάζεται στις μικρές εθνικές της χώρας...