Στην Ιαπωνία θα συνεχίσει εν τέλει την καριέρα του ο Φίλιπ Μαξ, που εδώ και δυο μήνες είχε μείνει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό, με τις δυο πλευρές να λύνουν πρόωρα τη συνεργασία τους.

Ο Γερμανός ακραίος μπακ δεν κατάφερε ποτέ να αποδώσει τα προσδοκώμενα, παρότι του δόθηκε χρόνος, αφού οι «πράσινοι» τον είχαν αποκτήσει από το καλοκαίρι του 2024. Συνολικά, μέτρησε μόλις 11 συμμετοχές (μια ασίστ) με μόλις 610 αγωνιστικά λεπτά, έχοντας και ορισμένους τραυματισμούς ανά διαστήματα.

Πλέον, συμφώνησε και ανακοινώθηκε από την Γκάμπα Οσάκα, την πρωτοπόρο -τη δεδομένη στιγμή- της ιαπωνικής λίγκας, με τον ίδιο να δηλώνει ανυπόμονος για αυτή τη νέα πρόκληση.

«Γεια σε όλους στην Γκάμπα Οσάκα. Είμαι ο Φίλιπ Μαξ. Ανυπομονώ πραγματικά να σας δω όλους στο γήπεδο. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να βοηθήσω αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο. Ας πετύχουμε πολλές νίκες μαζί! Τα λέμε σύντομα».