Το γαλλικό Μέσο αφιέρωσε χώρο για τα 101 χρόνια της ομάδας του Ολυμπιακού κάνοντας μνεία και στον Βαγγέλη Μαρινάκη. Το ξεχωριστό βίντεο της ΠΑΕ.

Το Foot Mercato ανέδειξε την ξεχωριστή ημέρα για τους Πειραιώτες με τα 101α γενέθλια της ομάδας του Ολυμπιακού.

Έκανε λόγο για την πιο πετυχημένη ομάδα στην Ελλάδα, αναφέρθηκε στους τίτλους των Ερυθρόλευκων και στάθηκε και στον Βαγγέλη Μαρινάκη με το σχόλιο ότι είναι ο πιο πετυχημένος πρόεδρος στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Υπήρξε φυσικά και κείμενο για το ευρωπαϊκό του Conference το 2024, που κατακτήθηκε την ίδια χρονιά με το Youth League, ένα μοναδικό επίτευγμα καθώς είναι η μόνη ομάδα με 2 ευρωπαϊκά την ίδια σεζόν.

Εκτός αυτού η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανέβασε και το δικό της ξεχωριστό βίντεο για τα 101 χρόνια της ομάδας. Δείτε το πιο κάτω.