Τσακίρης στους Galacticos by Interwetten: «Για αυτό τον λόγο πανηγυρίζει ο Νίκολιτς»
Η ΑΕΚ προετοιμάζεται για το παιχνίδι της Πέμπτης (12/03) απέναντι στη Τσέλιε στη Σλοβενία για τον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» του Conference League, με τον Γιώργο Τσακίρη στους Galacticos by Interwetten να στέκεται στους λόγους για τους οποίους ο Μάρκο Νίκολιτς μπορεί να πανηγυρίζει ενόψει και της αναμέτρησης της Πέμπτης.
Όπως μετέφερε, ο Σέρβος τεχνικός μπορεί να «πανηγυρίζει», γιατί πλέον του «ανοίγεται» ξανά η δυνατότητα να αξιοποιήσει περαιτέρω του ρόστερ του. Πιο συγκεκριμένα από τη στιγμή που η Ένωση επιστρέφει και πάλι στους αγώνες σε τρεις διοργανώσεις, ο Νίκολιτς μπορεί να κάνει καλύτερη διαχείριση των παικτών του, κάτι το οποίο, όπως τόνισε ο Γιώργος Τσακίρης, δεν ήταν δυνατό να γίνει πέρσι, μετά τον «επώδυνο» αποκλεισμό της ΑΕΚ από τη Νόα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.