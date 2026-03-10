Τσακίρης στους Galacticos by Interwetten: «Για αυτό τον λόγο πανηγυρίζει ο Νίκολιτς»

Ο Γιώργος Τσακίρης στους Galacticos by Interwetten μίλησε για τους λόγους για τους οποίους ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, μπορεί να «πανηγυρίζει».

Η ΑΕΚ προετοιμάζεται για το παιχνίδι της Πέμπτης (12/03) απέναντι στη Τσέλιε στη Σλοβενία για τον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» του Conference League, με τον Γιώργο Τσακίρη στους Galacticos by Interwetten να στέκεται στους λόγους για τους οποίους ο Μάρκο Νίκολιτς μπορεί να πανηγυρίζει ενόψει και της αναμέτρησης της Πέμπτης.

Όπως μετέφερε, ο Σέρβος τεχνικός μπορεί να «πανηγυρίζει», γιατί πλέον του «ανοίγεται» ξανά η δυνατότητα να αξιοποιήσει περαιτέρω του ρόστερ του. Πιο συγκεκριμένα από τη στιγμή που η Ένωση επιστρέφει και πάλι στους αγώνες σε τρεις διοργανώσεις, ο Νίκολιτς μπορεί να κάνει καλύτερη διαχείριση των παικτών του, κάτι το οποίο, όπως τόνισε ο Γιώργος Τσακίρης, δεν ήταν δυνατό να γίνει πέρσι, μετά τον «επώδυνο» αποκλεισμό της ΑΕΚ από τη Νόα.