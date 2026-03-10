Η ΑΕΚ μετρά αντίστροφα για τη μάχη του Conference League κόντρα στη Τσέλιε και ο Λουίς Γκοντίνιο από την Πορτογαλία ορίστηκε να διευθύνει το ματς.

Ώρα... Ευρώπης για την ΑΕΚ, η οποία πέρασε απευθείας στους «16» του Conference League και θα αντιμετωπίσει σε διπλούς αγώνες τη Τσέλιε από τη Σλοβενία.

Η UEFA όρισε τους διαιτητές του πρώτου αγώνα όπου πρόκειται για τον Πορτογάλο Λουίς Γκοντίνιο που θα είναι εκείνος που θα διευθύνει τον αγώνα. Μαζί του είναι οι συμπατριώτες του Ρουί Τεϊσέιρα και Πέδρο Μάρτινς ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Αντρέ Ναρσίσο με τον Μπρούνο Εστέβες.

Ο 40χρονος ρέφερι γνωρίζει από... Ελλάδα καθώς έχει σφυρίξει σε τρία ματς κανονικής διάρκειας στο ελληνικό πρωτάθλημα (ΑΕΚ-Άρης 3-0, Άρης-ΠΑΟΚ 0-0 και ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 1-1) και ισάριθμα στα play offs (Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 2-2, ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 1-2, Άρης-ΠΑΟΚ 1-0).