Παναιτωλικός - Κηφισιά 2-1: Τα highlights του αγώνα
Ο Παναιτωλικός με ανατροπή πήρε μία σπουδαία νίκη με 2-1 κόντρα στην Κηφισιά και σε ένα κατάμεστο γήπεδο, τη μέρα που γιορτάζει τα 100 του χρόνια, έκανε ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την παραμονή.
Ο Παναιτωλικός δεν μπήκε ιδιαίτερα καλά στο ματς και η Κηφισιά του δημιούργησε προβλήματα. Στο 19ο λεπτό ο Νούνελι αστόχησε με κεφαλιά μέσα από την περιοχή και δευτερόλεπτα αργότερα η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο βρήκε το γκολ. Στο 20ο λεπτό ο Κονατέ έβγαλε σέντρα, από το κεφάλι του Γκράναθ η μπάλα έφτασε στον Πόμπο, ο οποίος με άπιαστο τελείωμα νίκησε τον Κουτσερένκο για το 0-1.
O Τίτορμος ανέβασε... στροφές και βρήκε την ισοφάριση στο 34ο λεπτό με σουτ του Ρόσα, το οποίο κόντραρε στον Αμανί.
Στο 45+1' τα καναρίνια ανέτρεψαν το σκορ. Ο Mπάντζι πήρε την κεφαλιά από βαθιά μπαλιά, ο Ματσάν απέφυγε τον Πέτκοφ, έφυγε στο χώρο και πλάσαρε τον Ραμίρεζ για το 2-1.
Τα highlights του αγώνα
