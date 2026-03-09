Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης Παναιτωλικός - Κηφισιά 2-1.

Ο Παναιτωλικός με ανατροπή πήρε μία σπουδαία νίκη με 2-1 κόντρα στην Κηφισιά και σε ένα κατάμεστο γήπεδο, τη μέρα που γιορτάζει τα 100 του χρόνια, έκανε ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την παραμονή.

Ο Παναιτωλικός δεν μπήκε ιδιαίτερα καλά στο ματς και η Κηφισιά του δημιούργησε προβλήματα. Στο 19ο λεπτό ο Νούνελι αστόχησε με κεφαλιά μέσα από την περιοχή και δευτερόλεπτα αργότερα η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο βρήκε το γκολ. Στο 20ο λεπτό ο Κονατέ έβγαλε σέντρα, από το κεφάλι του Γκράναθ η μπάλα έφτασε στον Πόμπο, ο οποίος με άπιαστο τελείωμα νίκησε τον Κουτσερένκο για το 0-1.



O Τίτορμος ανέβασε... στροφές και βρήκε την ισοφάριση στο 34ο λεπτό με σουτ του Ρόσα, το οποίο κόντραρε στον Αμανί.

Στο 45+1' τα καναρίνια ανέτρεψαν το σκορ. Ο Mπάντζι πήρε την κεφαλιά από βαθιά μπαλιά, ο Ματσάν απέφυγε τον Πέτκοφ, έφυγε στο χώρο και πλάσαρε τον Ραμίρεζ για το 2-1.

