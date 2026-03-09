Στις δύο τελευταίες αγωνιστικές θα παίξει ο Άρης την παρουσία του στα Playoff 5-8 καθώς η αδυναμία στην εξασφάλιση βαθμών θέτει υπό αμφισβήτηση και τον ελάχιστο στόχο.

H βαθμολογική συγκομιδή διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στον επαγγελματικό αθλητισμό και στον συγκεκριμένο τομέα ο Άρης τα έχει κάνει μούσκεμα. Για την ακρίβεια φέτος καταρρίπτει το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι έχουν περάσει 100 ημέρες από την τελευταία νίκη του στο «Κλ. Βικελίδης» και μάλιστα η αδυναμία επίτευξης εντός έδρας νίκης στους τελευταίους έξι αγώνες αποτελεί τη χειρότερη επίδοσή του – σε βάθος οκταετίας – στη Stoiximan Superleague. Ο Άρης δεν είχε νικήσει στο «Κλ. Βικελίδης» έως και σε τέσσερις διαδοχικούς αγώνες στην κανονική διάρκεια της σεζόν 2018-19 αλλά και στα Playoff των σεζόν 2019-20 και 2023-24.

Η δε βαθμολογική συγκομιδή του (σ. σ. 29 βαθμοί) έπειτα από 24 αγωνιστικές στην κανονική διάρκεια είναι επίσης η χαμηλότερη από τη σεζόν 2018-19. Τότε είχε συγκεντρώσει 37 βαθμούς (όσους και την περίοδο 2022-23), τέσσερις περισσότερους από την περίοδο 2019-20 καθώς στις υπόλοιπες σεζόν ήταν πολύ πιο αποδοτικός στον τομέα του αποτελέσματος. Κορυφαία του ήταν η σεζόν 2020-21 με 47 βαθμούς και ακολούθησε η αγωνιστική χρονιά 2023-24 (σ. σ. 41 βαθμοί) ενώ πέρυσι μάζεψε 40 βαθμούς.

Σε επίπεδο αγωνιστικής εικόνας, είναι φανερή η αντίδραση της ομάδας αλλά αυτή η βελτίωση δεν μετουσιώνεται κι αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που απασχολούν και τον Μιχάλη Γρηγορίου. Ο 52χρονος τεχνικός μίλησε στους ποδοσφαιριστές του έπειτα από την ισοπαλία με τον Ατρόμητο, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια που κατέβαλαν αλλά και την πειθαρχία τους στο τακτικό κομμάτι, στάθηκε όμως και στην ανάγκη εξασφάλισης βαθμών ενόψει των δύο αγώνων που θα ολοκληρώσουν την κανονική διάρκεια.