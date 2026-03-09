Από ποιον να χάσεις ΠΑΟΚΑΡΑ;

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για το ντέρμπι του φρέσκου Ολυμπιακού με τον μισό ΠΑΟΚ, αλλά και την γενικότερη εικόνα των ομάδων πριν ξεκινήσουν τα καθοριστικά playoffs.

Αναλογιστείτε την σκέψη όλης μα όλης της φίλαθλης Ελλάδας όταν χθες το βράδυ στις 20:00 ανακοινώθηκαν οι ενδεκάδες του ντέρμπι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ… Μετά σκεφτείτε το τελικό 0-0 με την εικόνα που είχε η αναμέτρηση. Στο τέλος ας αναλογιστούμε και το σύνολο των 12 ντέρμπι που έχει δώσει η κάθε ομάδα…

Ξεκινάμε από τα βασικά: Δεν είναι κανονικός ΠΑΟΚ η ομάδα που δεν έχει Κένι, Παβλένκα ΚΑΙ Μεϊτέ ΚΑΙ Ντέλια ΚΑΙ Τάισον ΚΑΙ Ζίβκοβιτς ΚΑΙ Γιακουμάκη. Κάπου να είμαστε σοβαροί. Ο κανονικός, πλήρης ΠΑΟΚ με όλη αυτή τη δομή και τη χημεία που του δίνει το ρόστερ και η δουλειά του προπονητή του, εμφανίστηκε σε περασμένα διαστήματα της σεζόν όταν καθαρά, άξια και εύκολα περνούσε από τις έδρες ΟΛΩΝ των μεγάλων αντιπάλων του (σε πρωτάθλημα ή κύπελο) τους οποίους βέβαια «έχει» και μέσα στην Τούμπα.

Κάπως έτσι ο φίλαθλος κόσμος είδε χθες ενδεκάδα χωρίς όλους αυτούς τους παικταράδες και μία ώρα πριν τη σέντρα (όταν πλέον έφευγε και ο Ζίβκοβιτς) έπαιξε τον άσο που κυμαίνονταν στο 2.10 και τον πήγε στο 1.80! Γιατί; Μα γιατί πριν τον αγώνα υπήρχε μία κυρίαρχη αίσθηση που δεν επιβεβαιώθηκε. Ήταν η αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός είχε ανάγκη να αντιδράσει μετά τις δύο ήττες από τον ΠΑΟΚ σε Τούμπα και Καραϊσκάκης. Ήταν το πλεονέκτημα έδρας. Ήταν το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε σχεδόν πλήρης και μάλιστα έχοντας χρόνο μίας εβδομάδας να ετοιμάσει το ματς, εντελώς κόντρα δηλαδή στα δεδομένα του ΠΑΟΚ που έπαιζε μισός και καταταλαιπωρημένος από το απίθανό πρόγραμμα του 2026. Όλα μα όλα φαίνονταν υπέρ του Ολυμπιακού! Απίστευτα υπέρ του! Στη θεωρία όμως…

Ξεκίνησε όμως το ματς και αποδείχθηκε γι ακόμη μία φορά ότι αυτός ο Ολυμπιακός δεν ξέρει, δεν έχει τρόπο να ανοίξει οργανωμένη άμυνα. Ο ΠΑΟΚ με αυτή τη σύνθεση ήταν βέβαιο ότι θα παρατάσσονταν με βασικό σκοπό να αμυνθεί οργανωμένα, έχοντας μάθει καλά όλο το μάθημα για το τι εστί Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ. Έτσι κι έκανε αναγκάζοντας τους γηπεδούχους να ψάξουν τον αυτοματισμό… Τζολάκης απευθείας σε Ελ Κααμπί! Αδιανόητο ως μία συνειδητή απόφαση μεγάλης ομάδας! Από την άλλη βεβαίως ο Ολυμπιακός όταν σε οδηγήσει στο λάθος, είναι από τους καλύτερους στην Ευρώπη, κάτι που οι «παλιοί» του ΠΑΟΚ γνώριζαν καλά και έτσι δεν ξόδευαν ούτε πέντε δέκατα για να πάρουν απόφαση πώς θα παίξουν με ασφάλεια την μπάλα. Μία φορά ο Μιχαηλίδης έκανε το λάθος και ο Ελ Κααμπί βρέθηκε σε θέση βολής. Συγχωρείται ο καλύτερος Έλληνας στόπερ του πρωταθλήματος…

Ζήσαμε ένα ματς όπου στο 60΄ ο Λουτσέσκου σκέφτονταν αν έπρεπε να χαλάσει την αμυντική του οργάνωση για να βάλει την ποιότητα Κωνσταντέλια-Τάισον και Μεϊτέ. Το έκανε γιατί αυτό ήταν το σχέδιο και αμέσως είδαμε τι μπορείς να κερδίσεις από την ποιότητα, αλλά και τι να χάσεις όταν αφήνεις το απόλυτα οργανωμένο αμυντικό σου σχέδιο. Μην ξεχνάμε ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο επίθεση…

Στο τέλος-τέλος πρέπει να σημειώσουμε ότι τις καθαρές φάσεις τις είχε ο ΠΑΟΚ με Γερεμέγεφ και Κωνσταντέλια, σε άλλη μία λεπτομέρεια που μεγαλώνει την προσπάθεια και τη σπουδαιότητα της εμφάνισης των παικτών του Λουτσέσκου. Πώς να μην είναι στο τέλος τόσο περήφανος ο Ρουμάνος προπονητής, πώς να μην γελάει τόσο έντονα όταν ξέρει ότι έκλεισε ο πιο δύσκολος κύκλος αγώνων τους οποίους έβγαλε ο Δικέφαλος χωρίς τον μισό του βασικό κορμό!



*Αν οι επιθέσεις -όπως αυτή του ΠΑΟΚ- φέρνουν νούμερα και εντυπώσεις με τις άμυνες να φέρνουν πρωταθλήματα, ποιος θα απαντήσει από πότε έχει ο ΠΑΟΚ να δεχθεί γκολ σε ντέρμπι; Να το γράψουμε κι αλλιώς… Εννιά ντέρμπι με τους άλλους τρεις μεγάλους και μόνο σε δύο παραβιάστηκε η εστία του!!

* Ο Κεντζιόρα έβαλε το περιβραχιόνιο του αρχηγού και αποτέλεσε τον ηγέτη, το αλάνθαστο, την προσωπικότητα που… είχε δει τις φάσεις από πριν και όταν έπρεπε να τις αντιμετωπίσει είχε την καθαρή και αλάνθαστη απόφαση! Εκπληκτικός!

* Ο Τσιφτσής έκανε άλλο ένα αλάνθαστο ματς επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί τεράστιο κέρδος για τον φετινό ΠΑΟΚ!

* Ο Σάντσεζ ανεβαίνει σιγά-σιγά και λογικά του χρόνου θα βάλει μεγάλο εσωτερικό ανταγωνισμό στον εξαιρετικό Κένι.

* Σούπερ ο Ζαφείρης, θετικός ο Γερεμέγεφ και τεράστιες οι εμπειρίες του Χατσίδη! Παρολ’ αυτά για σκεφτείτε το λίγο: ΠΑΟΚ με Γερεμέγεφ και πίσω του Μπιάνκο στο 10, Χατσίδη και Ιβανούσετς και… ΠΑΟΚ με Γιακουμάκη και πίσω του Ντέλια-Τάισον-Ζίβκοβιτς! Είναι ή δεν είναι άλλη ομάδα; Ποιος άλλος μπορεί να έχει ανταγωνιστική εικόνα σε ντέρμπι με εφτά απουσίες τέτοιου επιπέδου;

Κλείνουμε και αφήνουμε στην άκρη όλα μα όλα τα άλλα επιχειρήματα. Χωρίς σχόλιο απλά να θυμηθούμε…

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1 και Ολυμπιακός- (μισός) ΠΑΟΚ 0-0, ενώ στο κύπελλο το ματς έληξε 0-2.

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 0-2 και ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 0-0

ΠΑΟ-ΠΑΟΚ 2-1 και ΠΑΟΚ -ΠΑΟ 2-0 ενώ στο κύπελλο ο Δικέφαλος έκανε άλλες δύο νίκες.

Τα μισά ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ πλήρη και τα άλλα με μισή ομάδα σε περίοδο συνεχόμενων ντέρμπι…

* Οι κακομαθημένοι του 100-0 επί 20 χρόνια, αισθάνθηκαν και πάλι άσχημα με το 50-50 ενός διαιτητή πολύ υψηλού επιπέδου! Αδιανόητο κι αυτό το λάθος υπέρ της ΑΕΚ, με τη μη αποβολή Γιόβιτς από διαιτητή και VAR στο ματς με την ΑΕΛ!