Ο Παναθηναϊκός συνεχίζοντας τις καλές του εμφανίσεις επικράτησε με 4-1 του Λεβαδειακού στην Βοιωτία και εξασφάλισε και μαθηματικά την είσοδό του στην τετράδα. Δείτε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα.

Συνεχίζοντας τις καλές εμφανίσεις του τελευταίου διαστήματος, ο Παναθηναϊκός πέρασε σαν σίφουνας από την Λιβαδειά επικρατώντας με 4-1 του Λεβαδειακού. Μια νίκη που εξασφάλισε για την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ την είσοδό της στην τετράδα των Play Offs.

Οι «πράσινοι» σκόραραν με τους Ερνάντες, Μπακασέτα, Κοντούρη και Κυριακόπουλο έχοντας δεύτερη συνεχόμενη τεσσάρα μετά και το 4-1 με τον ΟΦΗ, ενώ συνολικά έχουν σκοράρει 13 γκολ στα τελευταία 4 παιχνίδια του πρωταθλήματος.

Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα πέντε γκολ που μπήκαν στον αγώνα, αλλά και τις ευκαιρίες που υπήρξαν και για τις δύο ομάδες.