Βόλος - ΟΦΗ: Τα highlights του ματς (vid)
ΟΦΗ και Βόλος αναμετρήθηκαν στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και έψαξαν το τρίποντο που θα τους έφερνε «αγκαλιά» με τα Play Offs 5-8. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη ήταν αυτή που έφτασε πιο κοντά, όμως ισοφαρίστηκε στο φινάλε (1-1) με πέναλτι που προήλθε μέσω VAR.
Στο 12ο λεπτό ο Αθανασίου σέντραρε, ο Κρίζμανιτς πήρε την πρώτη κεφαλιά, ο Κωστούλας τη δευτέρη, η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι, έσκασε πάνω στη γραμμή, αλλά δεν την πέρασε.
Στο 57' ο διαιτητής Γιουματζίδης απέβαλε τον Φούντα για φάουλ στον Κόμπα, ο οποίος έβγαινε απέναντι στον Χριστογεώργο, όμως μετά από εξέταση του VAR η απόφαση ανακλήθηκε για χέρι του Αργεντινού.
Η ομάδα του Κόντη προηγήθηκε στο 65ο λεπτό, όταν ο Κωστούλας γέμισε από τα δεξιά, από κακή απομάκρυνση του Κάργα η μπάλα στρώθηκε στον Ισέκα, ο οποίος με σουτ την έστειλε στα δίχτυα για το 0-1.
