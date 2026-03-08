Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από την ισοπαλία του Βόλου με τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο (1-1).

ΟΦΗ και Βόλος αναμετρήθηκαν στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και έψαξαν το τρίποντο που θα τους έφερνε «αγκαλιά» με τα Play Offs 5-8. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη ήταν αυτή που έφτασε πιο κοντά, όμως ισοφαρίστηκε στο φινάλε (1-1) με πέναλτι που προήλθε μέσω VAR.

Στο 12ο λεπτό ο Αθανασίου σέντραρε, ο Κρίζμανιτς πήρε την πρώτη κεφαλιά, ο Κωστούλας τη δευτέρη, η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι, έσκασε πάνω στη γραμμή, αλλά δεν την πέρασε.

Στο 57' ο διαιτητής Γιουματζίδης απέβαλε τον Φούντα για φάουλ στον Κόμπα, ο οποίος έβγαινε απέναντι στον Χριστογεώργο, όμως μετά από εξέταση του VAR η απόφαση ανακλήθηκε για χέρι του Αργεντινού.

Η ομάδα του Κόντη προηγήθηκε στο 65ο λεπτό, όταν ο Κωστούλας γέμισε από τα δεξιά, από κακή απομάκρυνση του Κάργα η μπάλα στρώθηκε στον Ισέκα, ο οποίος με σουτ την έστειλε στα δίχτυα για το 0-1.

Λίγο πριν το φινάλε ο Γιουματζίδης κλήθηκε ξανά για on-field review αυτή τη φορά για πέναλτι υπέρ του Βόλου, σε χέρι του Λαμπρόπουλου, έπειτα από σου του Ουρτάδο. Ο διαιτητής της αναμέτρησης εδωσε την παράβαση και ο Χουάνπι με εύστοχη εκτέλεση από την άσπρη βούλα ισοφάρισε στο 90+7' και διαμόρφωσε το τελικό 1-1.