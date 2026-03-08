Κόντης: «Έπρεπε να βρούμε τον τρόπο να κρατήσουμε το αποτέλεσμα» (vid)

Ο τεχνικός του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης ανέφερε μεταξύ άλλων πως η ομάδα του θα έπρεπε να βρει τον τρόπο να κρατήσει το 0-1 και να μην δεχθεί γκολ στις καθυστερήσεις.

Ο ΟΦΗ προηγήθηκε στο ματς με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, αλλά στο 90+7' δέχθηκε την ισοφάριση χάνοντας τεράστια ευκαιρία να... κλειδώσει την οκτάδα. Μετά το τέλος του αγώνα ο τεχνικός των Κρητικών, Χρήστος Κόντης μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Δεν ξέρω αν είναι δίκαιο ή άδικο, αλλά όταν είσαι στο τέλος και προηγείσαι 0-1 πρέπει να βρεις τρόπο να κρατήσεις το αποτέλεσμα. Πρέπει να είμαστε πιο έξυπνοι και πιο δυναμικοί. Θέλει την πονηράδα να πάρουμε ένα φάουλ, δεν πήραμε ένα φάουλ. Είχαμε 5-6 φάουλ που δεν τα πήραμε ποτέ. Έχω παράπονο από την ομάδα μου, έπρεπε να βρούμε ένα τρόπο να κρατήσουμε το αποτέλεσμα. Δεν τελείωσε κάτι με την ισοπαλία, αλλά μου αφήνει πικρία το αποτέλεσμα. Έχουμε 6 βαθμούς μπροστά μας, κρατάμε τον Βόλο από κάτω και όλα θα κριθούν μέχρι την τελευταία αγωνιστική».