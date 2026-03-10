ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα 101 χρόνια ζωής: «Τα καλύτερα έρχονται...»
Σημαντική μέρα η 10η Μαρτίου για τον Ολυμπιακό, καθώς σαν μία τέτοια μέρα σαν σήμερα, το 1925, ιδρύθηκε ο «θρύλος» του ελληνικού ποδοσφαίρου, με την ομάδα να κλείνει 101 χρόνια πλούσιας ιστορίας.
Η ΠΑΕ ανέβασε ένα post σχετικά με τη σημερινή μέρα, απευθυνόμενη στους οπαδούς της και αναφέροντας ότι τα καλύτερα έρχονται.
Χαρακτηριστικά έγραψε: «101 χρόνια μαζί. Μοιραζόμαστε έναν κοινό παλμό, ένα κοινό πάθος. Αυτή η επέτειος είναι αφιερωμένη σε όλους τους φιλάθλους κάθε γενιάς, που τραγούδησαν, πίστεψαν και στάθηκαν στο πλευρό μας. Τα καλύτερα έρχονται.»
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.