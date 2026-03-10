ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα 101 χρόνια ζωής: «Τα καλύτερα έρχονται...»

Ο Ολυμπιακός κλείνει 101 χρόνια ζωής και η ΠΑΕ έστειλε το δικό της μήνυμα προς τους οπαδούς της.

Σημαντική μέρα η 10η Μαρτίου για τον Ολυμπιακό, καθώς σαν μία τέτοια μέρα σαν σήμερα, το 1925, ιδρύθηκε ο «θρύλος» του ελληνικού ποδοσφαίρου, με την ομάδα να κλείνει 101 χρόνια πλούσιας ιστορίας.

Η ΠΑΕ ανέβασε ένα post σχετικά με τη σημερινή μέρα, απευθυνόμενη στους οπαδούς της και αναφέροντας ότι τα καλύτερα έρχονται.

Χαρακτηριστικά έγραψε: «101 χρόνια μαζί. Μοιραζόμαστε έναν κοινό παλμό, ένα κοινό πάθος. Αυτή η επέτειος είναι αφιερωμένη σε όλους τους φιλάθλους κάθε γενιάς, που τραγούδησαν, πίστεψαν και στάθηκαν στο πλευρό μας. Τα καλύτερα έρχονται.»