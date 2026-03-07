Ο Ισπανός τεχνικός εξακολουθεί και έχει στην... σίγαση το πλάνο 11άδας του πριν τους αγώνες, κάτι που θα ισχύσει και για το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ.

Είναι ένα ντέρμπι που έχει την αγωνιστική... ετικέτα του πρέπει για τον Ολυμπιακό του κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Είναι το ματς της Κυριακής για τον Ολυμπιακό με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Είναι ένα παιχνίδι must win με τον κόουτς Μεντιλίμπαρ να μην αλλάζει συνήθειες και να κρατά στο... σκοτάδι ακόμα και τους ίδιους τους παίκτες του για τα πλάνα του ως προς την 11άδα.

Η τακτική του είναι να αποφασίζει τελευταία στιγμή και αυτό φαίνεται πώς θα συμβεί και τώρα. Από εκεί και πέρα ο Ποντένσε έκανε για πρώτη φορά μετά από 10 μέρες ένα μέρος της προπόνησης την Παρασκευή. Με μισή προπόνηση και ακόμα μία το Σάββατο εκτιμάται πώς θα μπει αποστολή αλλά είναι ξεκάθαρα αουτσάιντερ για βασικός.

Οπότε τα βασικά στοιχεία εκτός ότι αναμένεται να έχουμε βασικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο τους Ρέτσο και Πιρόλα είναι κυρίως δύο. Πρώτον εάν ο Βάσκος τεχνικός κάνει πράξη μία σκέψη που υπάρχει για τριάδα στον άξονα (σε αγωνιστικό μοτίβο αλά Λεβερκούζεν δηλαδή) απέναντι στον ΠΑΟΚ (πχ με Γκαρθία, Έσε και Μουζακίτη) και 2ον ποιός εκ των Ροντινέϊ, Τσικίνιο και Αντρέ Λουίζ θα ξεκινήσει βασικός στοι ένα... φτερό - μαζί με τον Ζέλσον - αντί του Ποντένσε (με τον Πορτογάλο εξτρέμ, ήτοι τον Ντάνιελ Ποντένσε, εκτός απροόπτου να αναμένεται να βρεθεί στον πάγκο). Εάν βέβαια δεν επιλεγεί τριάδα στο κέντρο τότε ο επικρατέστερος για πίσω από τον φορ θα είναι ο Τσικίνιο και ενώ θα μπορούσε θεωρητικά να υπάρχει και το σενάριο με Ταρέμι - Ελ Καμπί (με τον Μαροκινό πάντως να είναι το φαβορί για βασικός φορ).

Για να ξεκινήσει ο Ροντινέϊ ως εξτρέμ θα έχει πίσω του τον Κοστίνια. Υπάρχει δε ακόμα και feeling για σημαντικές πιθανότητες του Μπρούνο ως βασικού αριστερού μπακ αντί του Ορτέγα. Χωρίς δοκιμές και δίχως να δείχνει σχεδόν τίποτα ο Μεντιλίμπαρ σε αυτήν την φάση τα δεδομένα έχουν να κάνουν μόνο με σκέψεις και εκτιμήσεις. Κατά τα άλλα μετά την πρωινή προπόνηση του Σαββάτου θα βγει η αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.