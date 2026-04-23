Ο Στίβεν Τσούμπερ υποδέχτηκε το Gazzetta στο κατάστημα Sport Vision του Περιστερίου

Βρεθήκαμε στο κατάστημα της Sport Vision στο Περιστέρι και βάλαμε κάποια... δύσκολα διλήμματα στον Στίβεν Τσούμπερ!

Μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική εμπειρία είχαν την ευκαιρία να ζήσουν όσοι βρέθηκαν στο κατάστημα της Sport Vision στο Περιστέρι, σε μια εκδήλωση γεμάτη χαμόγελα, στιγμές και άρωμα… γηπέδου.

Η παρουσία του κόσμου ήταν εντυπωσιακή, με μικρούς και μεγάλους να γεμίζουν τον χώρο για να δουν από κοντά τους αγαπημένους τους παίκτες του Ατρομήτου. Οι φίλαθλοι είχαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν μαζί τους, να πάρουν αυτόγραφα και να ανταλλάξουν λίγες κουβέντες, σε μια ζεστή και άκρως φιλική ατμόσφαιρα.

Το Gazzetta ήταν εκεί και φρόντισε να δώσει έναν πιο παιχνιδιάρικο τόνο, βάζοντας τον Στίβεν Τσούμπερ μπροστά σε μερικά απολαυστικά διλήμματα.

Αν έπρεπε να περιγράψεις τη συνεργασία με τη Sport Vision με 3 λέξεις, ποιες θα ήταν;

«Ομαδικότητα, Πάθος και δωρεάν πράγματα!»

Πόσο σημαντικό είναι για μια ομάδα να έχει έναν δυνατό partner όπως η Sport Vision;

«Είναι πολύ σημαντικό για εμάς, γιατί έχουμε οικογένειες που ψωνίζουν και εδώ πραγματικά βρίσκεις τα πάντα».

Αν είχες 5 λεπτά σε ένα κατάστημα Sport Vision, τι θα έπαιρνες πρώτα;

«Εύκολη ερώτηση, θα αγόραζα κάλτσες».

Ποιος στην ομάδα θα ερχόταν για shopping στη Sport Vision και θα έφευγε με… 10 σακούλες;

«Ο Τσαντίλας σίγουρα».

Ποιος είναι ο πιο στιλάτος στα αποδυτήρια και ποιος θέλει… δουλίτσα;

«Νομίζω ο Καραμάνης θέλει πολλή δουλειά... και το καλύτερο στυλ το έχω εγώ».

Αν σε συναντήσει ένας fan μέσα σε κατάστημα Sport Vision, τι challenge θα του έβαζες;

«Να ντριμπλάρουμε παρέα».

Αν σε "χάναμε" μέσα στο κατάστημα, σε ποιο section θα σε βρίσκαμε... εκτός από το μέρος με τις κάλτσες;

«Αν ερχόσασταν στο προπονητικό θα καταλαβαίνατε για τις κάλτσες. Αλλά νομίζω θα ήμουν στο section με τα παπούτσια».

Ένα μήνυμα για τους φιλάθλους του Ατρόμητου;

«Σας ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξή σας, είναι πολύ σημαντική για εμάς. Ελπίζουμε να είστε κοντά μας και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές της σεζόν».

...Και γιατί να περάσουν μια βόλτα από τη Sport Vision;

«Για να αγοράσουν πολύ ωραία πράγματα από την ομάδα μας».