Στα 31 του χρόνια, ο Λουίς Μίγια, για τον οποίο είχε ενδιαφερθεί ο Ολυμπιακός, είναι κοντά στο να κερδίσει την πρώτη του κλήση στην εθνική Ισπανίας.

Κάνει φανταστικά πράγματα φέτος και είναι μια... ανάσα από τη μεγαλύτερη τιμή στην καριέρα του. Ο λόγος για τον Λουίς Μίγια. Ο 31χρονος μέσος το περασμένο καλοκαίρι συνδέθηκε με τον Ολυμπιακό, ωστόσο έμεινε στη Χετάφε και αποτελεί τον απόλυτο ηγέτη της στο πολύ καλό της ξεκίνημα στη σεζόν.

Η εξαιρετική του απόδοση μάλιστα μόνο... απαρατήρητη δεν έχει περάσει από τους ανθρώπους που πρέπει. Όπως μετέδωσε η MARCA, ο Μίγια χτυπά για τα καλά την πόρτα της εθνικής Ισπανίας, έχει εντυπωσιάσει τον Λουίς Ντε Λα Φουέντε και είναι πολύ πιθανό να βρεθεί στις επόμενες κλήσεις της Ρόχα δίπλα σε απόλυτα ελίτ μέσους όπως ο Ρόδρι, ο Θουμπιμέντι και ο Μερίνο. Ουσιαστικά, ο 31χρονος θα κληθεί να καλύψει το κενό του τραυματία Πέδρι.

Luis Milla added another assist to his tally last night. 🤝



No player in Europe's top five leagues has registered more this season (6):



🅰️🅰️ vs. Sevilla

🅰️🅰️ vs. Real Oviedo

🅰️ vs. Osasuna

🅰️ vs. Girona



Milla magic. 🪄 pic.twitter.com/SCs8lQDZI4 November 1, 2025

Αν όντως πάρει το χρίσμα του Ντε Λα Φουέντε θα γίνει διεθνής για πρώτη φορά στην καριέρα του, αποδεικνύοντας πως... ποτέ δεν είναι αργά. Ο Μίγια δεν έχει χάσει λεπτό με τη Χετάφε φέτος και σε 11 παιχνίδια στη La Liga μετρά έξι ασίστ, περισσότερες από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή φέτος στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης.