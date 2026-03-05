Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για τον πιο εντυπωσιακό φετινό Παναθηναϊκό, τον καταπληκτικό Πορτογάλο μέσο και το μεγαλύτερο ζητούμενο για το Τριφύλλι.

Τέσσερα γκολ. Με διαφορετικούς τρόπους. Από στατική φάση, από κλέψιμο ψηλά και επιθετικό transition που έφερε το 2-0 με δύο πάσες, από οργανωμένη επίθεση. Ελάχιστη απειλή από τον αντίπαλο. Ευκαιρίες για περισσότερα γκολ. Εικόνα κυριαρχίας στον αγωνιστικό χώρο. Ο Παναθηναϊκός απέναντι στον ΟΦΗ δεν ήταν η ομάδα εκείνη που ποντάρει τα πάντα στην ικανότητα του Ανδρέα Τεττέη να διαλύσει μόνος του τις αντίπαλες άμυνες στη κορυφή της επίθεσης. Ούτε το σύνολο αυτό που γυρίζει αρκετά μέτρα πίσω για να διαχειριστεί το αποτέλεσμα και να ψάξει στους χώρους ακόμη ένα γκολ.

Το Τριφύλλι που παρουσίασε ο Ράφα Μπενίτεθ το απόγευμα της Τετάρτης στη Λεωφόρο κόντρα στους Κρητικούς που είναι μια ομάδα που προσφέρει χώρους και παίζει πάντα θαρραλέα, τολμηρά και ανοιχτά, ήταν το καλύτερο Τριφύλλι που έχουμε δει επί των ημερών του Ισπανού τεχνικού. Για τον απλούστατο λόγο πως έκανε πράγματα στο χορτάρι που πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός. Κατέθεσε ανωτερότητα, ποιότητα, δημιούργησε με διαφορετικές οδούς, έβγαλε συνεργασίες, πρωταγωνιστές και διέλυσε τον αντίπαλό του. Δεν σταμάτησε να παίζει, να διεκδικεί πράγματα, να έχει επιθετικότητα μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο, με τον Χριστογεώργο να γλιτώνει τον ΟΦΗ από τα πολύ χειρότερα.

Είναι το πρώτο ματς εδώ και καιρό, στο οποίο ο Παναθηναϊκός δείχνει αυτή την στάση μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και πρέπει να επισημανθεί, να τονιστεί και να αναδειχθεί, καθώς η εικόνα ήταν πάρα πολύ καλή. Επίσης τα όσα είδαμε κόντρα στον ΟΦΗ, είναι και μια καλή υπενθύμιση για το αν αυτό το έμψυχο δυναμικό μπορεί να παίξει κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Ένα ρόστερ που ποτέ δεν ήταν για πέταμα, ένα ρόστερ που ενισχύθηκε ουσιαστικά τον Ιανουάριο και μπορεί να βγάλει ακόμη καλύτερα πράγματα μέσα στο γήπεδο. Η πίστη που ήρθε μέσα από τα αποτελέσματα τα τελευταία και κυρίως την πρόκριση επί της Πλζεν, η αμυντική συνοχή που δείχνει να αποκτά το σύνολο μέσα από την καθιέρωση του 3-6-1 και των τέλος των πάσης φύσεως πειραμάτων, δείχνουν πως λειτουργούν ευεργετικά για τον Παναθηναϊκό.

Το μεγαλύτερο ζητούμενο, ήταν, είναι και θα είναι η διάρκεια. Το κατά γενική ομολογία εξαιρετικό ματς κόντρα στον ΟΦΗ να μην είναι η εξαίρεση αλλά ο κανόνας για τον Παναθηναϊκό μέχρι το τέλος της σεζόν. Να κάνει κι άλλα τέτοια παιχνίδια, να δείξει την ίδια συνέπεια στην αγωνιστική του φιλοσοφία και να δημιουργήσει κάτι που δεν υπήρχε το προηγούμενο διάστημα. Μία προοπτική καθαρά ποδοσφαιρική ενόψει της νέας σεζόν. Από την ΑΕΛ και έπειτα, τα δύο ευρωπαϊκά και τα τρία εν Ελλάδι ματς, δείχνουν ένα καλό φεγγάρι για το Τριφύλλι, το οποίο έχει βασιστεί στην ανασταλτική λειτουργία, στην τρομερή αποτελεσματικότητα και στον Τεττέη που βρίσκεται σε τρομακτική κατάσταση. Στο ματς το χθεσινό είδαμε κάτι διαφορετικό, σαφώς πιο εντυπωσιακό και πιο ταιριαστό στον Παναθηναϊκό και το ρόστερ του.

Ο Ρενάτο και η εύκολη απόφαση του Παναθηναϊκού

Όσο θα έχει αυτή την εικόνα, τόσο θα μεγαλώνει η συζήτηση για το μέλλον του στον Παναθηναϊκό. Ο Ρενάτο Σάντσες είναι σε πολύ καλή κατάσταση, η ποιότητά του, ποτέ δεν αμφισβητήθηκε. Από κανέναν.

Η διαθεσιμότητά του ήταν το πρόβλημα. Στο διάστημα αυτό όπου είναι καλά, ο Πορτογάλος μέσος κάνει την διαφορά στη μεσαία γραμμή των ''πρασίνων'', έχοντας στο πλευρό του έναν εξαιρετικό, Τάσο Μπακασέτα. Αυτό το δίδυμο δείχνει να λειτουργεί καλά.

Οψιόν αγοράς από την Παρί δεν υπάρχει. Αυτό που υπάρχει είναι ένας απλός δρόμος, μία απόφαση χωρίς δυσκολία για το Τριφύλλι ενόψει της νέας σεζόν.

Για αρχή να συμφωνήσουμε σε κάτι όσο και αν είναι ενοχλητικό: Δεν μπορείς να βασιστείς στον Ρενάτο. Αποδεδειγμένα. Οπότε δεν μπορείς να πεις πως ''αυτός είναι ο βασικός μου κεντρικός χαφ και δεν έχω άλλη επιλόγη τοπ επιπέδου εκεί''. Είναι λάθος, αποδείχθηκε και φέτος. Η σεζόν δεν είναι ένας μήνας, είναι εννιά.

Από την άλλη, όμως, ποιά ομάδα δεν θα ήθελε αυτόν τον παιχταρά(όταν είναι υγιής) στο ρόστερ της; Αν ο Παναθηναϊκός μπορέσει να τον έχει με ένα καθεστώς σαν το τωρινό, δηλαδή με πολλές και σημαντικές δικλείδες ασφαλείας, τότε ναι αξίζει να τον κρατήσει, είναι μια win-win κατάσταση, αρκεί να έχει φροντίσει στην ίδια θέση να έχει ακόμη μία τοπ λύση, προφανέστατα χωρίς τα θέματα του διεθνούς χαφ.

Μέχρι τότε, ο Παναθηναϊκός θα παρακαλά να αντέξει το κορμί του Ρενάτο, ώστε να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερα μπορεί...