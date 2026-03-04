Μπενίτεθ: «Ο Παναθηναϊκός έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης»

Οι ατάκες του Ράφα Μπενίτεθ για την άνετη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΟΦΗ.

Ο Παναθηναϊκός κόντρα στον ΟΦΗ έκανε την καλύτερή του εμφάνιση την τρέχουσα σεζόν. Οι Ρενάτο Σάντσες, Αντίνο βρήκαν δίχτυα για πρώτη φορά και η ομάδα ανεβαίνει βαθμολογικά κι αγωνιστικά.

Ο Ράφα Μπενίτεθ στη συνέντευξη Τύπου, πάντως, τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί ν' αποδώσει ακόμα καλύτερα. Αναλυτικά όσα είπε ο Ισπανός τεχνικός του τριφυλλιού στη συνέντευξη Τύπου:

Πριν από σχεδόν 20 μέρες, ο Παναθηναϊκός είχε μια προβληματική εμφάνιση κόντρα στην ΑΕΛ. Σήμερα έκανε μια χορταστική εμφάνιση και πήρε μια άνετη νίκη επί του ΟΦΗ. Τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που έχει αλλάξει;

«Από την αρχή η δουλειά και η αφοσίωση από όλους ήταν εκεί. Αυτό δεν έχει αλλάξει από την πρώτη μέρα. Κι όταν δεν έρχονταν τα αποτελέσματα, έβλεπα κάποια πράγματα. Πολλές φορές αναλύουμε με το αποτέλεσμα, όμως έβλεπα ότι κάποια στοιχεία ήταν εκεί. Επίσης ήταν αρκετά δύσκολο με δύο ματς την εβδομάδα να δημιουργήσεις αυτοματισμούς. Κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις τις επαναλαμβάναμε όσο περισσότερο γίνεται και πλέον οι ποδοσφαιριστές πιστεύουν σε αυτή την διαδικασία. Έχει δημιουργηθεί ένας θετικός κύκλος, γιατί έρχονται τα γκολ και τα αποτελέσματα κι αυτό δίνει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Όταν οι παίκτες αισθάνονται σίγουροι, τα κάνουν όλα καλύτερα. Σήμερα κάναμε πολύ καλό παιχνίδι, ακόμα κι όταν τα πράγματα έδειχναν να στραβώνουν ανταποκριθήκαμε πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο».

Θεωρείτε ότι είναι η πιο ισορροπημένη εμφάνιση από την μέρα που ήρθατε στον Παναθηναϊκό και τι συμβαίνει με τον Ίνγκασον;

«Για τον Ίνγκασον, θα το τσεκάρουμε αύριο με τις εξετάσεις για να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα. Τώρα νιώθει πόνο, που είναι φυσιολογικό. Αύριο θα ξέρουμε τι γίνεται με την περίπτωσή του.

Για την ισορροπία, σίγουρα είναι μια λέξη που μου αρέσει πολύ. Σήμερα κάναμε ισορροπημένο παιχνίδι, αλλά υπάρχει πολύς χώρος για βελτίωση. Είμαι πολύ ικανοποιημένος όμως. Επιθετικά ήμασταν αρκετά καλοί, αμυντικά ήμασταν ΟΚ, αλλά μπορούμε να βελτιωθούμε και στα δύο».

Τέσσερις διαφορετικοί σκόρερ και τρεις διαφορετικοί παίκτες μοίρασαν ασίστ σήμερα. Πρώτο γκολ για Ρενάτο και Αντίνο...

«Θα πω πάλι για την ισορροπία. Σήμερα ήταν μια ισορροπημένη ομάδα, αλλά όχι τόσο όσο θα ήθελα. Κάναμε 18 σουτ, αλλά επιτρέψαμε στον αντίπαλο επικίνδυνες αντεπιθέσεις, κάτι που θέλουμε να αποφύγουμε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος από την εμφάνιση, δεν θέλω να είμαι ο αρνητικός σε μια μέρα που όλοι ευχαριστήθηκαν και είδαμε 4 γκολ. Θέλω να είμαι ρεαλιστής όμως και πιστεύω ότι η ομάδα έχει ακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης. Σίγουρα πλησιάζει στην εικόνα που θέλουμε να δούμε. Όσοι οι παίκτες καταλαβαίνουν καλύτερα ο ένας τον άλλον, μπορούμε να δούμε περισσότερα στο γήπεδο. Θεωρώ πως μπορούμε να βελτιωθούμε κι άλλο.

Θέλω να δώσω τα εύσημα στην ομάδα γιατί απέναντι σε καλές ομάδες καταφέρνουμε καλά πράγματα. Ο Κόντης έχει δημιουργήσει ένα καλό σύνολο στον ΟΦΗ. Στην εκτός έδρας νίκη με 0-2 δεν ήταν εύκολο, εμείς παίξαμε καλά. Μετά ο ΟΦΗ κέρδισε εύκολα τη Λάρισα. Σήμερα ήρθε, αλλά εμείς επιβάλαμε τον ρυθμό μας και κερδίσαμε ακόμα πιο εύκολα. Θέλω να δώσω τα εύσημα στην ομάδα μου, γιατί τα κατάφερε πάρα πολύ καλά».