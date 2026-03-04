Οι επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για τον σημαντικό εξ' αναβολής αγώνα με τον ΟΦΗ που θέλει να κερδίσει ο Παναθηναϊκός για να προσπεράσει τον Λεβαδειακό.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο (18:00-Cosmote Sport 2-live από Gazzetta) στο εξ' αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague, το οποίο είχε αναβληθεί κατόπιν αιτήματος (joker out) των «πρασίνων» εξαιτίας των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων.

Το «τριφύλλι» θέλει τη νίκη απέναντι στους Κρητικούς έτσι ώστε να ξεκολλήσει από την ισοβαθμία με τον Λεβαδειακό και να αποκτήσει απόσταση τριών βαθμών από κείνον για να πάει με όσο το δυνατόν καλύτερα δεδομένα στον «τελικό» της Κυριακής στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας.

Ο Ράφα Μπενίτεθ είδε τον Ίνγκασον να τίθεται ξανά στη διάθεσή του για το ματς αυτό, ωστόσο δεν μπορεί να υπολογίζει στους τιμωρημένους Καλάμπρια-Σφιντέρσκι, αλλά και στους γνωστούς τραυματίες Κώτσιρα, Τσιριβέγια, Ντέσερς, Πάλμερ-Μπράουν και Σιώπη.

Ο αντι-Καλάμπρια, ο Λαφόν και η δυάδα του κέντρου

Ο Ράφα Μπενίτεθ θα συνεχίσει με αυτό το 3-4-2-1 που έχει μονιμοποιήσει πλέον. Ο Ισπανός τεχνικός θα έχει πιθανότατα τον Λαφόν κάτω από την εστία του, χωρίς όμως αυτή τη φορά να αποκλείεται και κάποια έκπληξη και να δούμε στη θέση κάποιον εκ των Τσάβες ή Κότσαρη, αφού ο Ιβοριανός παίζει σερί εδώ και δύο μήνες, από το ματς Κυπέλλου με τον Άρη, που επέστρεψε από το Copa Africa.

Το μεγαλύτερο δίλημμα του Ισπανού τεχνικού για τη σημερινή ενδεκάδα ήταν ο παίκτης που θα επιλέξει για να καλύψει το κενό του Καλάμπρια, ο οποίος έχει δηλωθεί να εκτίσει την ποινή του σήμερα. Η μία επιλογή ήταν εκείνη του Γεντβάι, που έχει αγωνιστεί ξανά ως μπακ στην εποχή Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό, αλλά σε τετράδα και όχι ως φουλ μπακ. Η άλλη ήταν ο Κάτρης, τον οποίο τον είδαμε στον ρόλο αυτό στο ειδικών συνθηκών ματς με τη Ρόμα. Η τρίτη ήταν εκείνη του Πελίστρι, που έχει τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται, αλλά και την τακτική συνέπεια για να υπηρετήσει μια τέτοια θέση.

Τελικά η επιλογή που φαίνεται να έχει προκριθεί είναι εκείνη του νεαρού Κάτρη, κάτι που σημαίνει πως θα υπάρξουν αλλαγές και στο κέντρο της άμυνας, με τον Ίνγκασον να πηγαίνει στα δεξιά, τον Τουμπά στη μέση και τον Ερνάντεθ στα αριστερά. Εκτός αν προτιμήσει να βάλει τον Ισπανό πιο κεντρικά και τον Αλγερινό πλάγια λόγω ταχύτητας. Το να χρησιμοποιήσει έναν εκ των δύο ως δεξιό στόπερ με ανάποδο πόδι, για να κρατήσει τον Ίνγκασον κεντρικά, συγκεντρώνει λιγότερες πιθανότητες. Ως αριστερό φουλ μπακ θα είναι και πάλι ο Κυριακόπουλος.

Στη μεσαία γραμμή είναι λίγο θολά τα νερά, αφού έχουν δοκιμαστεί διάφορα δίδυμα. Εκείνο του Κοντούρη με τον Μπακασέτα φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα, χωρίς να αυτό να σημαίνει πως δεν θα μπορούσε στη θέση κάποιων εκ των δύο να βρεθεί είτε ο Ρενάτο είτε ο Τσέριν.

Μπροστά τους θα έχουμε πιθανότατα αργεντίνικο δίδυμο με τους Ταμπόρδα και Αντίνο ενώ στην κορυφή θα είναι ο «καυτός» το τελευταίο διάστημα, Ανδρέας Τεττέη.