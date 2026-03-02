Παρελθόν από τον Αστέρα AKTOR αποτελεί ο Μίλαν Ράσταβατς όπως ανακοίνωσαν οι Αρκάδες, πληρώνοντας το... μάρμαρο των κακών αποτελεσμάτων.

Αρκετά σύντομο αποδείχθηκε το τρίτο πέρασμα του Μίλαν Ράσταβατς από τον πάγκο του Αστέρα AKTOR καθώς αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας έπειτα από μόλις επτά παιχνίδια.

Ο 52χρονος Σέρβος προπονητής είχε επιστρέψει στους Αρκάδες στις 15 Ιανουαρίου με σκοπό να σώσει την ομάδα που βρίσκεται στην επικίνδυνη ζώνη και βρίσκεται στην πιο δύσκολη θέση τα τελευταία χρόνια, με τον κίνδυνο του υποβιβασμού να είναι ορατός.

Σε αυτά τα επτά παιχνίδια, ο Αστέρας μέτρησε μόλις μία νίκη κόντρα στον Βόλο (2-0) και συνολικά έξι ήττες με τελευταία αυτή με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (2-0) που αποτέλεσε και τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον προπονητή, κ. Milan Rastavac και τους βοηθούς προπονητές, κ. Goran Saula και κ. Milos Velebit.

Ευχαριστούμε τον κ. Rastavac και τους συνεργάτες του για την παρουσία τους στην ομάδα μας και ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική τους καριέρα».