Ο ρεπόρτερ Ολυμπιακού, Κώστας Νικολακόπουλος, παρέθεσε όλο το ρεπορτάζ της ομάδας στην εκπομπή των Galacticos by Interwetten . Πλην του ρεπορτάζ ο ρεπόρτερ των Πειραιωτών στάθηκε στα πρόσωπα που ξεχώρισαν και σε όσους δεν πήγαν καλά. Επίσης στο ότι έπειτα από 3 μήνες εμφανίστηκε ο κανονικός (εννοώντας στα συνήθη του στάνταρ) Αγιούμπ Ελ Καμπί, που έβαλε φυσικά και τα 2 γκολ του αγώνα στις Σέρρες για το 2-1 στο Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός. Ανέφερε δε ξανά πώς είναι να ανανεώσει.



