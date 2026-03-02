Ο Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten: «Όλα τα λεφτά ο Ελ Καμπί»
Ο ρεπόρτερ Ολυμπιακού, Κώστας Νικολακόπουλος, παρέθεσε όλο το ρεπορτάζ της ομάδας στην εκπομπή των Galacticos by Interwetten. Πλην του ρεπορτάζ ο ρεπόρτερ των Πειραιωτών στάθηκε στα πρόσωπα που ξεχώρισαν και σε όσους δεν πήγαν καλά. Επίσης στο ότι έπειτα από 3 μήνες εμφανίστηκε ο κανονικός (εννοώντας στα συνήθη του στάνταρ) Αγιούμπ Ελ Καμπί, που έβαλε φυσικά και τα 2 γκολ του αγώνα στις Σέρρες για το 2-1 στο Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός. Ανέφερε δε ξανά πώς είναι να ανανεώσει.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.