«Φαβορί ο Αλόνσο για το πάγκο της Μοντερέι»

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, Ντιέγκο Αλόνσο, είναι υποψήφιος για να αναλάβει τον πάγκο της Μοντερέι, αναφέρουν μεξικάνικα δημοσιεύματα.

Ένα μίση χρόνο σχεδόν μετά την απομάκρυνση του από τον Παναθηναϊκό, όπως όλα δείχνουν, ο Ντιέγκο Αλόνσο είναι έτοιμος να επιστρέψει στους πάγκους, αυτή τη φορά σε ομάδα του Μεξικό.

Πιο συγκεκριμένα η Μοντερέι, που αγωνίζεται στη Liga MX, μετά τα άσχημα αποτελέσματα της στο πρωτάθλημα αποφάσισε να απολύσει τον Ντομενέκ Τόρεντ από τη θέση του προπονητή.

«Η Φουτμπολ Κλαμπ Μοντερέι ανακοινώνει ότι αποφάσισε να τερματίσει τη θητεία του Ντομένεκ Τόρεντ από τη θέση του προπονητή της πρώτης ομάδας των Ραγιάδος. Ευχαριστούμε τον Dome και το τεχνικό προσωπικό του για την εργασία τους σε αυτό το στάδιο και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα μελλοντικά τους έργα. Αναγνωρίζουμε την υποστήριξη των οπαδών μας και επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να επιτύχουμε τα αθλητικά αποτελέσματα που τους αξίζουν», ανέφερε η ανακοίνωση.

Τώρα, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της «TUDN», η ομάδα των Ραγιάδος έχει καταλήξει στα δύο «φαβορί» για να αντικαταστήσουν τον Ισπανό τεχνικό, με ένα από αυτά να είναι ο Ντιέγκο Αλόνσο.

Θυμίζουμε ότι ο Ουρουγουανός έχει ξανά υπάρξει σε αυτή τη θέση από 2018 έως το 2019, κατακτώντας μάλιστα και το αντίστοιχο Champions League της ηπείρου, το Concacaf.

Για την ιστορία, ο έτερος υποψήφιος είναι ο Ρόμπερτ Ντάντε Σιμπολίντι, που υπήρξε για χρόνια προπονητής της «μισητής» αντιπάλου της Μοντερέι, Τίγκρες, με την οποία και κατέκτησε το πρωτάθλημα τη σεζόν 2022/2023.