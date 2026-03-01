Πινέδα: «Όλοι είδαν σήμερα τι έγινε εδώ»

Οι δηλώσεις του Ορμπελίν Πινέδα στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ με τον Βόλο.

Η ΑΕΚ άφησε δύο βαθμούς στον Βόλο, με τον Δικέφαλο να έχει σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία του Τσιμεντερίδη.

Ο Ορμπελίν Πινέδα μίλησε μετά το ματς στην Cosmote TV και στάθηκε στην παρουσία των Ενωσιτών, οι οποίοι γέμισαν το Πανθεσσαλικό.

Οι δηλώσεις του Ορμπελίν Πινέδα

«Ο αντίπαλος ήξερε πως να στηθεί για να μας δημιουργήσει προβλήματα. Προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο στη συνέχεια. Τελικό 2-2 και συνεχίζουμε.

Να ευχαριστήσω τον κόσμο που βρέθηκε εδώ να μας στηρίξει κι όσους δεν βρέθηκαν. Ο κόσμος μας στηρίζει. Ευχαριστούμε εκ μέρους όλης της ομάδας.

Όλοι είδαν τι έγινε σήμερα εδώ. Θα συνεχίσουμε τη δουλειά για να πετύχουμε τους στόχους μας».