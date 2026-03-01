Άρης: Με επιθετική λογική και επιστροφή Μεντίλ στην 11αδα
Ο Μαροκινός αριστερός full back αγωνίστηκε για τελευταία φορά στα τέλη του περασμένου Οκτώβρη καθώς τραυματίστηκε στο γόνατο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Ο Χαμζά Μεντίλ είναι μία από τις επιλογές του Μιχάλη Γρηγορίου στο αρχικό σχήμα, στο ντεμπούτο του 52χρονου τεχνικού στην τεχνική ηγεσία του Άρη. Ο Μαροκινός θα καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας, δεξιά θα παίξει ο Νοά Φαντιγκά, καθώς οι Φαμπιάνο-Σούντμπεργκ είναι το δίδυμο των στόπερ μπροστά από τον Γιώργο Αθανασιάδη.
Στον άξονα της μεσαίας γραμμής θα αγωνιστούν οι Χόνγκλα, Ράτσιτς καθώς ο Μπενχαμίν Γκαρέ θα αγωνιστεί μπροστά από τους δύο εσωτερικούς μέσους και στα άκρα οι Πέρεθ-Δώνης. Στην κορυφή της επίθεσης προτιμήθηκε ο Τίνο Καντεβέρε καθώς ο Λορέν Μορόν παραμένει εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού όπως και οι Γαλανόπουλος, Γένσεν και Μισεουί.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.