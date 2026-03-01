Έπειτα από τέσσερις μήνες ο Χαμζά Μεντίλ επιστρέφει στη δράση καθώς είναι στις βασικές επιλογές του Μιχάλη Γρηγορίου για τον αγώνα (20:00) με τον Παναθηναϊκό.

Ο Μαροκινός αριστερός full back αγωνίστηκε για τελευταία φορά στα τέλη του περασμένου Οκτώβρη καθώς τραυματίστηκε στο γόνατο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Ο Χαμζά Μεντίλ είναι μία από τις επιλογές του Μιχάλη Γρηγορίου στο αρχικό σχήμα, στο ντεμπούτο του 52χρονου τεχνικού στην τεχνική ηγεσία του Άρη. Ο Μαροκινός θα καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας, δεξιά θα παίξει ο Νοά Φαντιγκά, καθώς οι Φαμπιάνο-Σούντμπεργκ είναι το δίδυμο των στόπερ μπροστά από τον Γιώργο Αθανασιάδη.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής θα αγωνιστούν οι Χόνγκλα, Ράτσιτς καθώς ο Μπενχαμίν Γκαρέ θα αγωνιστεί μπροστά από τους δύο εσωτερικούς μέσους και στα άκρα οι Πέρεθ-Δώνης. Στην κορυφή της επίθεσης προτιμήθηκε ο Τίνο Καντεβέρε καθώς ο Λορέν Μορόν παραμένει εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού όπως και οι Γαλανόπουλος, Γένσεν και Μισεουί.

