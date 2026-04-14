100 χρόνια ΠΑΟΚ: Το πρόγραμμα των εορτασμών και οι δράσεις όλης της χρονιάς

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και η Επιτροπή Εορτασμού έδωσαν στη δημοσιότητα το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου, με μια σειρά δράσεων που εκτείνονται σε όλη τη διάρκεια του 2026.

Ήδη, οι πρώτες ενέργειες έχουν πραγματοποιηθεί, σηματοδοτώντας την έναρξη της επετειακής χρονιάς. Η αλλαγή του χρόνου βρήκε την οικογένεια του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, με πυροτεχνήματα, ενώ σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης έγινε δενδροφύτευση 1926 δέντρων, σε μια συμβολική κίνηση με περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Στο κοινωνικό κομμάτι, ο σύλλογος θα προσφέρει σε όλα τα παιδιά που θα γεννηθούν τον Απρίλιο του 2026 ένα ασπρόμαυρο φορμάκι, στέλνοντας το δικό του μήνυμα για τη νέα γενιά.

Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται στις 20 Απριλίου, ημέρα γενεθλίων του ΠΑΟΚ, με επίκεντρο την Πλατεία Αριστοτέλους. Από τις 11:00 έως τις 21:00 ο χώρος θα μετατραπεί σε ένα ανοιχτό event με δράσεις, εικόνα και ήχο, που θα ολοκληρωθεί με drone show στον ουρανό της Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, σε συνεργασία με την Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Βορείου Ελλάδος, το μήνυμα των 100 χρόνων θα ταξιδέψει διεθνώς μέσω του ειδικού διακριτικού SX100PAOK, από τις 18 Απριλίου έως τις 18 Μαΐου.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης η έκδοση επετειακού λευκώματος και η δημιουργία ντοκιμαντέρ για την ιστορία του συλλόγου, ενώ από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί επιστημονικό συνέδριο με θέμα «100 χρόνια ΠΑΟΚ: Ποδόσφαιρο και Κοινωνία», σε συνεργασία με τα τρία πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης.

Ιδιαίτερη θέση έχει και η δημιουργία μουσείου, όπου θα εκτεθούν ιστορικά κειμήλια του συλλόγου, ενώ σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βετεράνων Ποδοσφαιριστών προγραμματίζονται φιλικοί αγώνες και εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.

«Η χρονιά αυτή είναι αφιερωμένη στην ιστορία μας, αλλά και σε όσα ακόμη έχουμε μπροστά μας. Και όλοι γνωρίζουμε πως όταν ο ΠΑΟΚ πετυχαίνει μέσα στο γήπεδο, η χαρά του κόσμου του γίνεται ακόμη μεγαλύτερη και η επέτειος αποκτά άλλη διάσταση.

Η επέτειος των 100 χρόνων δεν είναι μια στιγμή, αλλά ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι που ενώνει γενιές, τιμά τις ρίζες μας, κρατά άσβεστη τη μνήμη των ανθρώπων μας που τόσο άδικα χάθηκαν στο πέρασμα των ετών και χαράζει το μέλλον», σημειώνει μεταξύ άλλων η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ.