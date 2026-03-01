Ο Ζέλσον μίλησε σε ιταλικά ΜΜΕ και αναφέρθηκε στο... φλερτ με τη Μίλαν αλλά και τον Ράφαελ Λεάο που έχουν εξαιρετικές φιλικές σχέσεις.

Ο Ζέλσον Μάρτινς επιβραβεύθηκε με τις επιδόσεις του από τον Ολυμπιακό και ανανέωσε το συμβόλαιο του με τους Πειραιώτες, αποτελώντας βασικό γρανάζι στα πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο 30χρονος εξτρέμ μίλησε στο «Milannwews.it» και ρωτήθηκε σχετικά με τις φήμες που υπήρχαν το 2018 για τη πιθανή μεταγραφή του ίδιου στη Μίλαν, με τον ίδιο να απαντά:

«Είναι αλήθεια ότι ήμουν κοντά στο να μεταγραφώ στη Μίλαν το 2018; Δεν ξέρω αν ήμουν πραγματικά κοντά, πολύ κοντά... αλλά τώρα είναι μέρος του παρελθόντος. Το παρόν ονομάζεται Ολυμπιακός και προσπαθώ να κάνω το καλύτερο δυνατό εδώ. Αλλά η Μίλαν είναι μια σπουδαία ομάδα, σκεφτείτε μόνο τους παίκτες που έχουν φορέσει αυτή τη φανέλα. Τώρα ένας αγαπητός μου φίλος όπως ο Λεάο παίζει εκεί. Μιλάμε για μια κορυφαία ομάδα».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον συμπατριώτη και φίλο του Ράφαελ Λεάο που αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στη Μίλαν, λέγοντας: «Είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης και απλά πρέπει να συνεχίσει να δουλεύει για να γίνει ένας από τους καλύτερους. Η κριτική και τα σκαμπανεβάσματα είναι μέρος του ποδοσφαίρου. Σε κανένα άθλημα δεν μπορείς να λάμπεις κάθε μέρα... αλλά ο Ράφα είναι ένας κορυφαίος παίκτης που θα συνεχίσει να εξελίσσεται».