Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta δέκα πράγματα για τον Ελ Κααμπί και όχι μόνο.

Κοντεύει να συμπληρώσει τρία χρόνια στον Ολυμπιακό ο Ελ Κααμπί και τις αμέσως προηγούμενες ημέρες βίωσε κάτι που δεν του είχε ξανασυμβεί σε αυτή την τριετία: μπήκε ως αλλαγή σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια των «ερυθρόλευκων».

Ήταν η πρώτη φορά που ο Μαροκινός μένει στον πάγκο σε δύο σερί παιχνίδια του Ολυμπιακού (με τον Παναιτωλικό το Σάββατο για το πρωτάθλημα και με την Μπάγερ Λέβερκουζεν την Τρίτη για το Τσάμπιονς Λιγκ) και παίζει τελικά ως αλλαγή στο τελευταίο 30λεπτο. Μία εξέλιξη που έχει να κάνει με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται μετά την επιστροφή του από το Κόπα Άφρικα, σε συνδυασμό και με το Ραμαζάνι.

Είναι ένας Ελ Κααμπί πιο χαμηλών στροφών, έχοντας συνεχόμενη δράση από τα μέσα του περασμένου Ιουλίου χωρίς έστω διακοπή μίας εβδομάδας, καθώς και όταν σταματούσαν τα παιχνίδια στον Ολυμπιακό λόγω Εθνικών ομάδων, έπρεπε να πηγαίνει στο Μαρόκο να παίζει. Η κόπωση από όλο αυτό συνέπεσε και με το κακό φεγγάρι της αφλογιστίας του -ένα γκολ στα οκτώ τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού, ενώ αν βάλουμε και τους αγώνες της Εθνικής Μαρόκου έχει ένα γκολ στα 12 τελευταία παιχνίδια του.

Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν ήταν παράλογο που ο Μεντιλίμπαρ άφησε στον πάγκο τον Ελ Κααμπί και τον χρησιμοποίησε ως αλλαγή και στους δύο πιο πρόσφατους αγώνες. Για να είμαστε ρεαλιστές, ο Ταρέμι, έστω κι αν αυτός είναι μακριά από το γκολ εδώ και τέσσερα παιχνίδια, δείχνει να είναι σε καλύτερη κατάσταση-παρεμπιπτόντως, ήταν αυτός που έτρεξε τα περισσότερα χιλιόμετρα στο παιχνίδι στο Λέβερκουζεν, αναλογικά με τα 65 λεπτά συμμετοχής του.

Απλά ήταν ίσως μία ευκαιρία για τον Ελ Κααμπί να έπαιζε περισσότερο εναντίον του Παναιτωλικού, μήπως κι έσπαγε η γκίνια του. Διότι είχε μία πολύ καλή παράδοση στα παιχνίδια του με την ομάδα του Αγρινίου: είχε σκοράρει στα τέσσερα από τα πέντε στα οποία είχε αγωνιστεί! Τελικά έπαιξε στα τελευταία 25 λεπτά, διάστημα στο οποίο δεν μπόρεσε να φανεί απειλητικός, παρότι ήταν αρκετά ζωντανός, βγήκε να πάρει μπάλες, είχε έξυπνες πάσες, βοήθησε και σε αμυντικά «στημένα». Άλλα 30 λεπτά έπαιξε την Τρίτη κατά της Μπάγερ, πάλι χωρίς να βρει μία τελική, όμως μοιράζοντας κάμποσες μπάλες.

Δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο Μεντιλίμπαρ σήμερα στις Σέρρες, αν ξεκινήσει βασικό τον Μαροκινό, ωστόσο και κόντρα στον Πανσερραϊκό έχει ένα καλό σερί σκοραρίσματος, βάζοντας γκολ και στα τρία τελευταία παιχνίδια του με τον συγκεκριμένο αντίπαλο, πέρυσι στο 2-0 στο Καραϊσκάκη (ένα γκολ) και στο 4-0 στις Σέρρες (δύο γκολ), αλλά και φέτος στο 5-0 στο Καραϊσκάκη (ένα γκολ).

Να δούμε λοιπόν πώς θα είναι ο φετινός Μάρτιος για τον Ελ Κααμπί, που πέρυσι όλο τον 3ο μήνα του έτους ήταν νοκ άουτ με θλάση. Ίσως τώρα, να γυρίσει ο τροχός για τον γκολτζή του Ολυμπιακού, ο οποίος όσο δεν σκοράρει τόσο και δεν νιώθει καλά ψυχολογικά.

Βεβαίως, το πρώτιστο θέμα για τον Ολυμπιακό δεν είναι να σκοράρει ο Ελ Κααμπί, αλλά να νικήσει τον Πανσερραϊκό, έχοντας αυτό το πολύ αρνητικό ρεκόρ να μην έχει βάλει γκολ στα τέσσερα από τα πέντε τελευταία παιχνίδια του. Απλά, ξέρουμε ότι συνήθως άμα είναι καλά με το γκολ ο Ελ Κααμπί, είναι καλά κι ο Ολυμπιακός.

Άσχετο: Η ομάδα που έχει επιδείξει πιο ζεστό ενδιαφέρον για τον Μουζακίτη είναι η Μπορούσια Ντόρτμουντ. Με ερωτηματικό, όμως, για την οικονομική της δυνατότητα να φτάσει τα 40 εκ. Ευρώ στα οποία κοστολογείται ο νεαρός άσος. Παρεμπιπτόντως, ο Μούζα μπορεί να μην έλαμψε στο Λέβερκουζεν, αλλά αν μη τι άλλο προσπάθησε κι έπαιξε ανάμεσα στα μεσοδιαστήματα με τις κάθετες πάσες του, έκοψε με τάκλιν, είχε κάποιες εκτελέσεις κόρνερ που δεν ήταν κακές και είχε στο ενεργητικό του μία ενέργεια κλάσης, με ανάκτηση της μπάλας, πολύ ωραία προσπάθεια και σωστή πάσα.

Περίμενε ο Ολυμπιακός περισσότερα πράγματα από τον Ορτέγκα επιθετικά στη ρεβάνς με την Μπάγερ. Ο Αργεντίνος ούτε καλές πάσες πέρασε μπροστά, ούτε καλές σέντρες έβγαλε και το μόνο που λες είναι ότι τουλάχιστον αμυντικά στάθηκε στην κάλυψη της θέσης του. Είναι, όμως, κάτι που δεν αρκεί, ειδικά αν θυμηθούμε κιόλας ότι στο 93’ έχασε την μπάλα μέσα από τα πόδια του και χρειάστηκε να κάνει φάουλ παίρνοντας κίτρινη κάρτα ο Πιρόλα για να αποσοβήσει ένα πιθανό γκολ στο τελευταίο λεπτό.

Ο Ρόντινεϊ, από την δεξιά πλευρά, ήταν σαφώς καλύτερος του Ορτέγκα. Ασφαλής αμυντικά, αλλά και πιο πολύτιμος επιθετικά, με κάποιες επικίνδυνες σέντρες και πάσες, συν ορισμένα αρκετά καλή κτυπημένα «στημένα». Μακάρι ο Βραζιλιάνος να συνεχίσει έτσι, όπως τον είδαμε στα δύο αυτά τελευταία παιχνίδια με τους Γερμανούς στο Τσάμπιονς Λιγκ.

