Με τις προσθήκες των Κλέιτον και Αντρέ Λουίζ, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να κόβει δύο από τους επτά μη κοινοτικούς ποδοσφαιριστές του ρόστερ και μέχρι στιγμής δείχνει να το ελέγχει.

Ήταν γνωστό μετά τις προσθήκες των Κλέιτον και Αντρέ Λουίζ αλλά και τη μη πώληση του Μπρούνο Ονιεμαέτσι, ότι ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίζει θέμα στα ματς πρωταθλήματος καθώς από τους επτά μη κοινοτικούς ποδοσφαιριστές, θα πρέπει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να κόβει τους δύο.

Το ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ότι όλοι αποτελούν βασικά γρανάζια στα πλάνα του. Ίσως εξαίρεση είναι ο Μπρούνο που και πάλι, δεν γίνεται ο Ορτέγα να τραβάει το... κουπί όλης της σεζόν. Το ίδιο ισχύει και για τον Ροντινέι από την άλλη στη συνάρτηση με τον Κοστίνια.

Μαζί με τους δύο παραπάνω, σε αυτή τη λίστα είναι ο Ορτέγα, ο Αντρέ Λουίζ, ο Κλέιτον, ο Ελ Καμπί και ο Ταρέμι. Ο Ισπανός προπονητής έχει να αντιμετωπίζει αυτό τον... πονοκέφαλο στα τελευταία πέντε παιχνίδια πρωταθλήματος κόντρα σε Αστέρα AKTOR, Παναθηναϊκό, Λεβαδειακό, Παναιτωλικό και Πανσερραϊκό, έχοντας καταφέρει να μοιράσει τις επιλογές στις αποστολές και να είναι όσο περισσότερο δίκαιος γίνεται.

Συγκεκριμένα, έχει αφήσει εκτός από δύο φορές μέχρι τώρα τον Φρανσίσκο Ορτέγα, τον Ροντινέι και τον Κλέιτον, πράγμα λογικό καθώς είναι οι θέσεις όπου υπάρχει ανάλογο μπακ-απ, ειδικά στην περίπτωση του τελευταίου που έχει μπροστά του τόσο τον Ελ Καμπί όσο και τον Ταρέμι.

Από εκεί και πέρα, ο Ελ Καμπί έχει μείνει μία φορά εκτός λόγω τραυματισμού και επίσης από μία φορά έχουν μείνει οι Μπρούνο, Αντρέ Λουίζ και Ταρέμι.

Παίζει βασικό ρόλο το πλάνο που έχει στο μυαλό του ο Μεντιλίμπαρ

Φυσικά, η επιλογή της αποστολής και των δύο που θα πρέπει να μείνουν στα πιτς δεν έχει να κάνει μόνο με το ποιος το αξίζει αλλά και το ποιος είναι περισσότερο απαραίτητος βάση πλάνου. Για παράδειγμα, αν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλει να αγωνιστεί με σχηματισμό 4-4-2, τότε ο Κλέιτον θα πρέπει να είναι στην αποστολή για να υπάρχει και άλλος φορ στον πάγκο.

Από την άλλη, εφόσον ένας εκ των Ποντένσε ή Ζέλσον τραυματιστούν (όπως ο πρώτος αυτή τη στιγμή), τότε ο Αντρέ Λουίζ θα πρέπει επίσης να είναι στον πάγκο καθώς δεν υπάρχει άλλος διαθέσιμος εξτρέμ. Σε περίπτωση που ο Μεντιλίμπαρ παίξει 4-2-3-1, τότε είναι λογικό ο Λουίζ να είναι πιο... μπροστά από τον Κλέιτον, όπως και ο Ροντινέι που κάποιες φορές παίζει ως εξτρέμ.

Όσο για τα ακραία μπακ, δύσκολα θα δούμε μαζί στην αποστολή Ορτέγα και Μπρούνο καθώς πιάνουν θέση μη κοινοτικού στο ρόστερ, οπότε όταν θα είναι αποστολή ο ένας, πιθανόν να λείπει ο άλλος.

Αναλυτικά τα παιχνίδια:

Αστέρας AKTOR: Ροντινέι, Ελ Καμπί (τραυματισμό)

Παναθηναϊκός: Μπρούνο, Λουίζ

Λεβαδειακός: Ορτέγα, Ταρέμι

Παναιτωλικός: Κλέιτον, Ροντινέι

Πανσερραϊκός: Κλέιτον, Ορτέγα

Και οι παίκτες...