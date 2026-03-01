Ο Ισπανός τεχνικός κατέληξε στις αποφάσεις του για τη συγκρότηση της βασικής 11άδας της ομάδας του Ολυμπιακού για τον αγώνα απέναντι στον Πανσερραϊκό.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε στη λήψη των τελικών του επιλογών για την 11άδα του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό. Η διάταξη των Πειραιωτών για τον αγώνα αυτόν της Stoiximan Super League 1 στις Σέρρες:

Σε σχηματισμό 4-2-3-1, ο Τζολάκης είναι κάτω από τα δοκάρια με τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Μπρούνο στην τετράδα της άμυνας ενώ ο Σιπιόνι θα μοιραστεί τη μεσαία γραμμή με τον Νασιμέντο. Ο Αντρέ Λουίζ θα είναι στο ένα άκρο της επίθεσης, ο Ζέλσον στο άλλο και ο Ελ Καμπί στην κορυφή, έχοντας τον Τσικίνιο πίσω του.

Από εκεί και πέρα, στον πάγκο βρίσκονται οι Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Γκαρθία, Ροντινέι, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι και Ταρέμι.