Ολυμπιακός: Με Σιπιόνι και Νασιμέντο η εντεκάδα κόντρα στον Πανσερραϊκό
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε στη λήψη των τελικών του επιλογών για την 11άδα του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό. Η διάταξη των Πειραιωτών για τον αγώνα αυτόν της Stoiximan Super League 1 στις Σέρρες:
Σε σχηματισμό 4-2-3-1, ο Τζολάκης είναι κάτω από τα δοκάρια με τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Μπρούνο στην τετράδα της άμυνας ενώ ο Σιπιόνι θα μοιραστεί τη μεσαία γραμμή με τον Νασιμέντο. Ο Αντρέ Λουίζ θα είναι στο ένα άκρο της επίθεσης, ο Ζέλσον στο άλλο και ο Ελ Καμπί στην κορυφή, έχοντας τον Τσικίνιο πίσω του.
Από εκεί και πέρα, στον πάγκο βρίσκονται οι Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Γκαρθία, Ροντινέι, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι και Ταρέμι.
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Πανσερραϊκό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panserraikos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#OlympiacosFC #PANOLY #slgr pic.twitter.com/ZfK48ZS6EZ— Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 1, 2026
