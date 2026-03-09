Τι συμβαίνει με τους επιθετικούς του Ολυμπιακού; Η «αφλογιστία» στα μεγάλα ραντεβού του 2026

Το πρόβλημα του «γκολ» ταλαντεύει τον Ολυμπιακό και ο... πονοκέφαλος έχει να κάνει με την αφλογιστία των επιθετικών του στα μεγάλα ματς μέσα στο 2026.

Το 2026 δεν έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο για τον Ολυμπιακό με εξαίρεση το 2x2 στο Champions League και την είσοδο στα play offs της διοργάνωσης. Οι Πειραιώτες δείχνουν να... κομπλάρουν στα μεγάλα παιχνίδια εντός και εκτός συνόρων με κύριο χαρακτηριστικό τη δυσκολία στο γκολ μεσοεπιθετικά.

Η «λευκή» ισοπαλία κόντρα στον ΠΑΟΚ στο Φάληρο ήταν η... σφραγίδα στην κακή συγκομιδή των «ερυθρολεύκων» στα ντέρμπι της κανονικής διάρκειας αλλά και η επιβεβαίωση ότι κάτι δεν πάει καλά με τους επιθετικούς του και κυρίως με τους φορ στα μεγάλα παιχνίδια του 2026.

Το 0-0 με τον Δικέφαλο ήταν το 6ο μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού μέσα στο 2026 που δεν κατάφερε να φτάσει στο γκολ. Έχουν προηγηθεί τα δύο ματς με τη Λεβερκούζεν για τα play offs του Champions League (0-2 και 0-0), η ήττα από τον Παναθηναϊκό (0-1), η ισοπαλία με τον, τότε 4ο, Λεβαδειακό (0-0) και ο αποκλεισμός στο κύπελλο από τον ΠΑΟΚ (0-2) ενώ στην εκτός έδρας ισοπαλία με την ΑΕΚ, ο Ταρέμι σκόραρε με πέναλτι στην εκπνοή του ματς (1-1).

Με δύο παιχνίδια να απομένουν για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καλείται να λύσει αυτό τον... γρίφο της αφλογιστίας καθώς στα play offs, ο Ολυμπιακός θα έχει να δώσει συνολικά έξι ντέρμπι στον δρόμο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ας τα δούμε πιο αναλυτικά. Ο Ολυμπιακός παίρνει... άριστα στα ματς με ομάδες κάτω από την 4άδα που έχει δώσει μέσα στο 2026. Σε πέντε ματς, ισάριθμες νίκες (Ατρόμητος, Αστέρας AKTOR, Βόλος, Παναιτωλικός και Πανσερραϊκός) με αποτέλεσμα να βρίσκεται κοντά στην κορυφή και να μην έχει απώλειες όπως οι αντίπαλοι του (π.χ. η ΑΕΚ με τον Βόλο).

Ωστόσο από εκεί και πέρα, στα μεγάλα ραντεβού, δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος πέρα από την επική πρόκριση στα play offs του Champions League όπου νίκησε Λεβερκούζεν στο Φάληρο (2-0) και Άγιαξ στην Ολλανδία (2-1). Πέρα από αυτά, τα πράγματα μόνο ευχάριστα δεν είναι.

Ο Ολυμπιακός μετρά τέσσερις ισοπαλίες κόντρα σε ΑΕΚ (1-1), Λεβαδειακό (0-0) και ΠΑΟΚ (0-0) και ρεβάνς με Λεβερκούζεν (0-0). Έπειτα έχει άλλες τρεις ήττες από ΠΑΟΚ στο Κύπελλο (0-2), Παναθηναϊκό (0-1) και πρώτο ματς Λεβερκούζεν (0-2). Κοινός παρονομαστής σε αυτά τα ματς είναι η δυσκολία στο να έρθει το γκολ, δεδομένου ότι με την Ένωση, ο Ταρέμι σκόραρε από το σημείο του πέναλτι στην εκπνοή του ματς.

Συνοπτικά τα μεγάλα ραντεβού του 2026 μέχρι τώρα:

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 0-2 (Κύπελλο Ελλάδος)

Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν 2-0 (League Phase Champions League)

Άγιαξ - Ολυμπιακός 1-2 (League Phase Champions League)

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1 (Πρωτάθλημα)

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-1 (Πρωτάθλημα)

Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν 0-2 (Play offs Champions League)

Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός 0-0 (Play offs Champions League)

Λεβαδειακός - Ολυμπιακός 0-0 (Πρωτάθλημα)

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 0-0 (Πρωτάθλημα)

Σε αυτή τη χρονική περίοδο, οι μεσοεπιθετικοί του Ολυμπιακού έχουν:

Ταρέμι: 2 γκολ/ 1 ασίστ

Ζέλσον: 1 γκολ

Τσικίνιο: 1 ασίστ

Ελ Καμπί: -

Ποντένσε: -

Αντρέ Λουίζ: -

Κλέιτον: -

Γιάρεμτσουκ (αποχώρησε τέλος Γενάρη για Λιόν): -

Γιαζίτσι (ήταν εκτός ευρωπαϊκής λίστας): -

Από εκεί και πέρα, οι Πειραιώτες δεν μπορούν με τίποτα να γίνουν αποτελεσματικοί προς την αντίπαλη εστία, με την αφλογιστία των Αγιούμπ Ελ Καμπί και Μεχντί Ταρέμι να δημιουργεί πονοκέφαλο στον Μεντιλίμπαρ, ο οποίος βλέπει ότι ούτε ο νεοαποκτηθείς Κλέιτον μπορεί να προσφέρει τα αναμενόμενα μέχρι στιγμής.

Σίγουρα υπάρχουν διάφοροι παράγοντες όπως ότι βρισκόμαστε σε περίοδο που υπάρχει το Ραμαζάνι ή ότι ο Ελ Καμπί έλειψε για έναν μήνα στο Copa Africa ή με τα όσα συμβαίνουν στη χώρα του Ταρέμι, το Ιράν.

Μπαίνοντας, όμως, σε ρυθμούς play offs, οι μεσοεπιθετικοί του Ολυμπιακού και κυρίως οι φορ, θα πρέπει να βρουν τον χαμένο τους εαυτό ώστε τα σκήπτρα του πρωταθλήματος να παραμείνουν σε ερυθρόλευκα χέρια. Αλλιώς, πολύ δύσκολα οι Πειραιώτες να τερματίσουν στην κορυφή.