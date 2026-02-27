Ο Μούσα Σισοκό έβγαλε κομμάτι του προγράμματος στη προπόνηση της Παρασκευής ενώ ο Πέδρο Τσιριβέγια ξεκίνησε ατομικό. Πότε αναμένεται να επιστρέψουν σε αποστολή του Τριφυλλιού.

Ευχάριστα νέα για τον Παναθηναϊκό στη προπόνηση της Παρασκευής.

Ο Μούσα Σισοκό έβγαλε κομμάτι του προγράμματος και θα έχει καλές πιθανότητες να μπει στην αποστολή για το ματς της Τετάρτης κόντρα στον ΟΦΗ.

Ταυτόχρονα, ο Πέδρο Τσιριβέγια ξεκίνησε ατομικό και υπάρχουν ελπίδες να προλάβει το πρώτο ματς με την Μπέτις στην Αθήνα.

Όσοι αγωνίστηκαν περισσότερο από 45 λεπτά στη ρεβάνς κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν, έκαναν αποθεραπεία. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Ατομικό έκαναν και οι Ντέσερς, Κώτσιρας ενώ σε θεραπεία υποβλήθηκαν οι Σιώπης, Πάλμερ – Μπράουν.