ΑΕΛ Novibet: Η αποστολή για ΟΦΗ
H AEΛ Novibet ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο (28/2, 17:00). Για τον Σάββα Παντελίδη δεν υπάρχει κάποιο απρόοπτο, καθώς οι απουσίες ήταν αναμενόμενες.
Όπως είναι γνωστό ο τραυματίας Σουρλής παραμένει εκτός πλάνων, ενώ στην αποστολή δε συμπεριλήφθηκαν για διάφορους λόγους οι Στάικος, Νγκόι, Γκρόζος, Δημηνίκος, Παπαγεωργίου και Αντράντα.
Η αποστολή της ΑΕΛ Novibet
Αναγνωστόπουλος, Μελίσσας, Βενετικίδης, Μασόν, Αποστολάκης, Ρόσιτς, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Παντελάκης, Μπατουμπινσικά, Όλαφσον, Κοσονού, Σίστο, Ατανάσοφ, Ναόρ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Μούργος, Πασάς, Γκαράτε, Κακουτά.
