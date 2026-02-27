Η αποστολή της ΑΕΛ Novibet για τον εκτός έδρας αγώνα της 23ης αγωνιστική της Stoiximan Super League, κόντρα στον ΟΦΗ.

H AEΛ Novibet ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο (28/2, 17:00). Για τον Σάββα Παντελίδη δεν υπάρχει κάποιο απρόοπτο, καθώς οι απουσίες ήταν αναμενόμενες.

Όπως είναι γνωστό ο τραυματίας Σουρλής παραμένει εκτός πλάνων, ενώ στην αποστολή δε συμπεριλήφθηκαν για διάφορους λόγους οι Στάικος, Νγκόι, Γκρόζος, Δημηνίκος, Παπαγεωργίου και Αντράντα.

Η αποστολή της ΑΕΛ Novibet

Αναγνωστόπουλος, Μελίσσας, Βενετικίδης, Μασόν, Αποστολάκης, Ρόσιτς, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Παντελάκης, Μπατουμπινσικά, Όλαφσον, Κοσονού, Σίστο, Ατανάσοφ, Ναόρ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Μούργος, Πασάς, Γκαράτε, Κακουτά.