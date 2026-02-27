Ο ΠΑΟΚ λίγο πριν επιστρέψει από το Βίγκο προπονήθηκε επί ισπανικού εδάφους εν όψει του ματς με τον Αστέρα Τρίπολης.

Το κεφάλαιο Ευρώπη έκλεισε για τον ΠΑΟΚ, που στρέφει τώρα το βλέμμα του αποκλειστικά στις εγχώριες υποχρεώσεις. Με την επόμενη αποστολή του να είναι κόντρα στον Αστέρα Aktor, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, εκμεταλλεύτηκε την παραμονή της στο Βιγκο ώστε να προπονηθεί.



Ο Ρουμάνος τεχνικός και οι παίκτες του φιλοξενήθηκαν στο προπονητικό κέντρο του αντιπάλου τους στα Play Offs για να δουλέψουν μερικές λεπτομέρειες πριν την αναχώρησή τους. Επιπλέον, όσοι έπαιξαν βασικοί στο πρόσφατο παιχνίδι με τη Θέλτα έμειναν στο ξενοδοχείο για το απαραίτητο rehab.

Ο Δικέφαλος του Βορρά αναχωρεί από την Ισπανία από στιγμή σε στιγμή και αναμένεται να προσγειωθεί στη Θεσσαλονίκη σήμερα το απόγευμα. Υπενθυμίζεται ότι οι «ασπρόμαυροι» θα υποδεχθούν τους Αρκάδες στην Τούμπα την Κυριακή, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.