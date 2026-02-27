ΠΑΟΚ: Δούλεψε στο προπονητικό της Θέλτα πριν αναχωρήσει για Θεσσαλονίκη
Το κεφάλαιο Ευρώπη έκλεισε για τον ΠΑΟΚ, που στρέφει τώρα το βλέμμα του αποκλειστικά στις εγχώριες υποχρεώσεις. Με την επόμενη αποστολή του να είναι κόντρα στον Αστέρα Aktor, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, εκμεταλλεύτηκε την παραμονή της στο Βιγκο ώστε να προπονηθεί.
Ο Ρουμάνος τεχνικός και οι παίκτες του φιλοξενήθηκαν στο προπονητικό κέντρο του αντιπάλου τους στα Play Offs για να δουλέψουν μερικές λεπτομέρειες πριν την αναχώρησή τους. Επιπλέον, όσοι έπαιξαν βασικοί στο πρόσφατο παιχνίδι με τη Θέλτα έμειναν στο ξενοδοχείο για το απαραίτητο rehab.
Ο Δικέφαλος του Βορρά αναχωρεί από την Ισπανία από στιγμή σε στιγμή και αναμένεται να προσγειωθεί στη Θεσσαλονίκη σήμερα το απόγευμα. Υπενθυμίζεται ότι οι «ασπρόμαυροι» θα υποδεχθούν τους Αρκάδες στην Τούμπα την Κυριακή, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.