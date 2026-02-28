Ο Δημήτρης Καλοσκάμης τελευταία δεν παίρνει στην ΑΕΚ τον χρόνο συμμετοχής που είχε στο πρώτο μισό της σεζόν, ωστόσο αυτό έχει εξήγηση.

Τη φετινή σεζόν ο Χαβιέρ Ριμπάλτα και ο Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ ξεκίνησαν την προσπάθεια για να κατεβάσουν τον μέσο όρο ηλικίας του ρόστερ και ένας από τους νεαρούς παίκτες στον οποίο πιστεύουν πολύ είναι ο Δημήτρης Καλοσκάμης. Άλλωστε οι κιτρινόμαυροι δαπάνησαν κάτι παραπάνω από 1 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσουν από τον Ατρόμητο.

Ο Καλοσκάμης λόγω του κανονισμού του Κυπέλλου για τουλάχιστον έναν παίκτη στην ενδεκάδα κάτω των 21 ετών πήρε πολύ χρόνο συμμετοχής στα ματς της διοργάνωσης, ωστόσο στο πρώτο μισό της σεζόν έπαιξε αρκετά και στο πρωτάθλημα. Μάλιστα το διάστημα από τον Οκτώβριο μέχρι τον Δεκέμβριο και τη διακοπή ήταν σε συνεχόμενα ματς στην αρχική ενδεκάδα.

Από εκεί και έπειτα όμως ο χρόνος του περιορίστηκε, μπαίνοντας μόλις για ένα λεπτό ως αλλαγή στο ματς με τον Αστέρα στην Τρίπολη και έχοντας και ένα ολόκληρο 90λεπτο στο ματς των προημιτελικών του Κυπέλλου με τον ΟΦΗ. Στα υπόλοιπα παιχνίδια πρωταθλήματος βρέθηκε στον πάγκο, ενώ στα ντέρμπι με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό ήταν εκτός αποστολής.

Αυτό, ωστόσο, έχει εξήγηση. Το διάστημα κατά το οποίο ο Καλοσκάμης έπαιρνε σερί παιχνίδια στο πρωτάθλημα, φτάνοντας συνολικά αυτή τη στιγμή τις 19 συμμετοχές με τρία γκολ και τρεις ασίστ τη φετινή σεζόν, υπήρχαν αρκετοί τραυματισμοί στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, ενώ παράλληλα υπήρχαν συνεχόμενα ματς σε Ελλάδα και Ευρώπη και εκείνος δεν είχε μπει στην ευρωπαϊκή λίστα. Κάτι που έδινε τη δυνατότητα στον Νίκολιτς να τον ξεκινά βασικό στο πρωτάθλημα, όπως έκανε και με τον Ζοάο Μάριο.

Πλέον με ένα παιχνίδι τη βδομάδα, με την επανέναρξη μετά τη διακοπή των Χριστουγέννων, αλλά και με ένα γεμάτο ρόστερ καθώς οι απουσίες των τραυματισμών εκμηδενίστηκαν, ο Καλοσκάμης δεν είχε τη δυνατότητα να έχει τον ίδιο χρόνο συμμετοχής. Ο συναγωνισμός από τη μέση και μπροστά σε όλες τις θέσεις εκτοξεύτηκε με συνέπεια να μην βρίσκει πολύ χώρο στην ενδεκάδα.

Ο Νίκολιτς φυσικά και εξακολουθεί να τον πιστεύει για το ταλέντο και το ποδοσφαιρικό θράσος που έχει δείξει ότι διαθέτει. Άλλωστε πρόσθεσε τον 20χρονο Έλληνα μεσοεπιθετικό στην ευρωπαϊκή λίστα, ενώ πρόσφατα μετά το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό είχε κάνει ειδική αναφορά στους Καλοσκάμη, Γκεοργκίεφ και Σαχαμπό, τρεις νεαρούς ποδοσφαιριστές που αποτελούν το μέλλον της ομάδας:

«Η απόδοση του Γκεοργκίεφ ήταν πολύ καλή. Έπρεπε να περιμένει τη στιγμή του. Είναι ένας καλός παίκτης που μπορεί να παίξει σε τρεις θέσεις, ως στόπερ, δεξί μπακ και αριστερό μπακ. Είναι ένας all around παίκτης και έξυπνος. Ο Σαχαμπό δουλεύει σκληρά, μιλάω μαζί του, έχει ταλέντο και μέλλον και είναι επαγγελματίας έχοντας σωστή νοοτροπία. Θα έρθει η στιγμή του. Δεν δίνω δώρο τη συμμετοχή ενός παίκτη. Έχει έναν συγκεκριμένο ρόλο και θα έρθει η ώρα του για να παίξει. Ο Γκεοργκίεφ, ο Σαχαμπό και ο Καλοσκάμης δεν ήταν εδώ όταν ήρθα. Είναι τρία νέα παιδιά που αποκτήσαμε με πολύ ταλέντο και έτοιμοι για να παίξουν, διαθέτοντας μέλλον».