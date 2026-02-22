Η κατάσταση στον ΠΑΟΚ δε χρειάζεται πλέον διαπίστωση αλλά διαχείριση…

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για το αναμενόμενο 1-1 του ΠΑΟΚ στη Λάρισα, τις εμφανείς αδυναμίες του Δικεφάλου για τον οποίο πλέον σταματάνε όλες οι δικαιολογίες. Μερικά ακόμη σχετικά, έμμεσα ή άμεσα σχόλια για τον Δικέφαλο στο τέλος του κειμένου.

Ποιος είναι εκείνος που ένιωσε έκπληξη και από την εικόνα, αλλά και από το αποτέλεσμα του αγώνα ΑΕΛ-ΠΑΟΚ; Ποιος ήταν αυτός ο εξωγήινος που θεωρούσε ότι θα μπορούσε ο Δικέφαλος να κάνει… περίπατο στη Λάρισα;

Δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ η απώλεια βαθμών και σε αυτό το ελληνικό παιχνίδι πρωταθλήματος, όπως και η πολύ προβληματική εικόνα του, ήταν αναμενόμενη και μπορούσε εύκολα να προβλεφθεί. Και… καλά να ήταν ο ΠΑΟΚ, στη Λάρισα, θα υπέφερε! Ποιος δεν γνωρίζει τι γίνεται και τι ένταση έχουν αυτές οι αναμετρήσεις; Τώρα… πολύ περισσότερο.

Ο ΠΑΟΚ μέσα στο κλείσιμο ενός κύκλου αγώνων με Παναθηναϊκό, Άρη, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Θέλτα έπρεπε πριν την Ισπανία να πάει και στην κάθε άλλο παρά φιλόξενη Λάρισα. Ταξίδεψε, έχοντας ακόμη περισσότερες απουσίες σε σχέση με τα περασμένα ματς, γεγονός που πλέον κουράζει να καταγράφουμε και να θυμίζουμε σε κάθε κείμενο. Φθάνει! Δεν έχει δεκάρι ο ΠΑΟΚ αφού τραυματίστηκαν και οι τρεις, χάνει και άλλον μεσοεπιθετικό, χάνει κολώνες στο κέντρο και φυσικά επιβαρύνονται παίκτες σαν τους Τάισον και Ζίβκοβιτς που παίζουν συνέχεια, με αποτελέσματα να μειώνεται η απόδοσή τους. Αυτή είναι η απλή διαπίστωση που κάνουμε όλοι απέξω και… μικρή σημασία έχει πλέον. Λύσεις; Δεν υπάρχουν;

Για τον ΠΑΟΚ που θέλει και διεκδικεί το πρωτάθλημα όσο τίποτα άλλο, στη φάση που διανύει και ειδικά στη σημερινή μέρα όπου απαιτούνταν τεράστια πνευματική προετοιμασία για το… τι σημαίνει Λάρισα, μετρούσε και μετράει πολύ περισσότερο η διαχείριση της κατάστασης και όχι οι διαπιστώσεις. Έξι απόντες, οι περισσότεροι στις ίδιες θέσεις, δεδομένο το απίθανο πρόγραμμα σε αυτό το timing, λέγεται ξανά και ξανά, γράφεται και… Μετά τι γίνεται; Σηκώνεις τα χέρια και απλά περιμένεις το μοιραίο; Αυτή η εικόνα προέκυψε ειδικά μετά το 1-1…

Ήταν μία ανήμπορη ομάδα στο σημερινό δεύτερο ημίχρονο! Ένα σύνολο που πλέον δεν μπορούσε να δείξει ότι θέλει πάρα πολύ τον αγώνα! Δεν είχε τον τρόπο! Ομάδα που είχε χάσει τις δυνάμεις και μαζί το μυαλό της! Ομάδα που ισοφαρίστηκε και μετά απλά θεώρησε ότι με τη φανέλα ή τη δυναμική… κάτι θα γίνει για να κερδίσει ένα πολύ κρίσιμο ματς μετά μάλιστα τα 0-0 με Άρη και ΑΕΚ!

Έπαιξε και με 4-4-2 ο ΠΑΟΚ, αλλά ακόμη και οι τακτικές επιλογές δεν μπορούσαν να βοηθήσουν. Ίσα-ίσα όσο περνούσε η ώρα και χαλούσε η οργάνωση του ΠΑΟΚ, τόσο πιο πιθανό ήταν να βάλει δεύτερο γκολ η ομάδα του Παντελίδη. Σαφώς και έφθασε πιο κοντά σ αυτό, μετά το 1-1.

Όπως και να έχει είναι πλέον μία περίοδος κρίσης. Από αυτές τις δύσκολες που έχει να διαχειριστεί ΚΑΘΕ ομάδα υψηλών απαιτήσεων με πολλούς στόχους που παίζονται ταυτόχρονα. Ο ΠΑΟΚ έχει μπει για τα καλά μέσα σε αυτή και από… χθες σταματάει πλέον κάθε αναφορά. Έτσι είναι και πρέπει να γίνουν τα… αδύνατα-δυνατά για να αντιμετωπιστεί!

Εδώ επάνω πρέπει να τονιστεί ότι βάσει εικόνας και ευκαιριών, οι απώλειες στο Χαριλάου και στην Τούμπα με την ΑΕΚ ήταν περισσότερο οδυνηρές. Εκεί ο ΠΑΟΚ δικαιούνταν να κερδίσει. Στη Λάρισα όχι!

* Υπάρχει και η άποψη ότι ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να έχει στο ρόστερ του κι άλλους μεσοεπιθετικούς (οκτώ-εννιά στο σύνολο) για να είναι καλά και τώρα που λείπουν οι τέσσερις, άσχετα αν σε κατάσταση απόλυτης υγείας, θα έπρεπε οι τέσσερις να μένουν εκτός αποστολής για να δημιουργείται απόλυτο μπάχαλο στο γκρουπ. Ότι θα έπρεπε να έχει 20 ισάξιους είναι πολύ ωραίο να επισημαίνεται, αλλά εντελώς ανέφικτο από όλα μα όλα τα club. Εκείνο που ισχύει ΠΑΝΤΑ και για όλους είναι ότι… «τα ρόστερ που έχουν μπορούσαν να είναι και καλύτερα». Πάντα και για όλους.

* Και σε αυτό τον τραυματισμό του Παβλένκα από… ιπτάμενο πόδι αντιπάλου, δεν δόθηκε φάουλ και κάρτα! (Μη γράψει κανείς ότι αποτελεί δικαιολογία για οτιδήποτε. Καμία δικαιολογία από εδώ και πέρα για τον ΠΑΟΚ…).

* Κάτι τελευταίο για τον ΠΑΟΚ που αξίζει να σκεφτούν πολλοί... Πέρσι από την SL2 και το βόρειο όμιλο ανέβηκε η ΑΕΛ! Φέτος ανεβαίνει ο Ηρακλής! Μετρήστε του χρόνου (όσοι δεν το γνωρίζουν ή δεν το συνειδητοποίησαν εδώ και καιρό…) πόσοι μαζεύονται για του χρόνου που μισούν τον ΠΑΟΚ!