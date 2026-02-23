Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είδε όλους τους ποδοσφαιριστές του να είναι στη διάθεσή του για την κρίσιμη ρεβάνς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Αποστολή στο Λεβερκούζεν: Δημήτρης Τομαράς

Ο Ολυμπιακός αναχωρεί αυτή την ώρα για τη Γερμανία όπου την Τρίτη (24/02-22:00) θα αντιμετωπίσει την Μπάγερ Λεβερκούζεν στη μεταξύ τους ρεβάνς για την ενδιάμεση νοκ άουτ φάση του Champions League.

Οι Πειραιώτες ηττήθηκαν στο πρώτο ματς στο «Γ. Καραϊσκάκης» με 2-0 κι έτσι βρίσκονται σε δεινή θέση όσον αφορά την πρόκριση. Ωστόσο ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι ποδοσφαιριστές του είναι δεδομένο πως θα παλέψουν μέχρις εσχάτων για να διεκδικήσουν τις πιθανότητες που τους αναλογούν.

Στην προσπάθειά του αυτή ο Βάσκος τεχνικός θα έχει στην διάθεσή του όλους τους παίκτες της ομάδας, αφού στην αποστολή που ανακοίνωσε ότι θα ταξιδέψει για τη γερμανική πόλη, δεν υπάρχει καμία απουσία, πέραν του Γιαζίτσι, που βρίσκεται εκτός λίστας.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού

Μπιανκόν, Μπρούνο, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Τζολάκης, Λουίς, Καλογερόπουλος, Έσε, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μπότης, Ποντένσε, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Πασχαλάκης, Ταρέμι, Μαρτίνς, Κλέιτον, Λιατσικούρας.