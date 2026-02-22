Μάνταλος: «Χάρηκα περισσότερο το γκολ από την ασίστ»
Ο Μάνταλος με ασίστ και γκολ ήταν ο MVP στο 4-0 της ΑΕΚ επί του Λεβαδειακού και μετά το παιχνίδι μιλώντας στο AEK TV υπογράμμισε:
«Ηταν μια νίκη εμφατική. Δε νομίζω ότι ήρθε τόσο δύσκολα. Η ομάδα επιτέθηκε καλά, αμύνθηκε καλά. Με τις ευκαιρίες που κάναμε, βάλαμε τέσσερα γκολ και πήραμε τους τρεις, ειλικρινά, υπερπολύτιμους βαθμούς».
Οσο για το τι χάρηκε περισσότερο; Το γκολ ή την ασίστ;
«Παλιά είχα πει καλύτερα ασίστ, αλλά τώρα χάρηκα περισσότερο το γκολ. Και την ασίστ, γιατί είναι σε φορ. Όταν είναι σε φορ το ευχαριστιέμαι περισσότερο».
