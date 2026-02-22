Χιμένεθ: «Το γκολ δεν είναι μόνο θέμα των επιθετικών»

Στην τελευταία του συνέντευξη Τύπου ως προπονητής του Άρη, ο Μανόλο Χιμένεθ υποστήριξε ότι η ισοπαλία αδικεί την προσπάθεια της ομάδας του.

Ο Ισπανός προπονητής θα πρέπει να θεωρείται παρελθόν από τον Άρη καθώς είναι ειλημμένη η απόφαση απομάκρυνσής του από την τεχνική ηγεσία. Στη συνέντευξη Τύπου μετά την ισοπαλία με την Κηφισιά υποστήριξε ότι οι ποδοσφαιριστές του έδωσαν ό,τι περισσότερο μπορούσαν. «Κάναμε ένα καλό πρώτο μέρος αλλά στο μοναδικό μας λάθος δεχθήκαμε γκολ. Δεν είναι θέμα επιθετικών. Δημιουργήσαμε σήμερα και μάλιστα καλές ευκαιρίες… Προκαλέσουμε και δημιουργήσαμε φάουλ, κόρνερ αλλά δυστυχώς δεν σκοράραμε. Αυτό που λείπει σε τέτοια ματς είναι να μπορέσεις να σκοράρεις. Σήμερα, όμως, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν θα έδωσαν όλα ή ότι δεν έκαναν καλό παιχνίδι. Καταλαβαίνω να είμαστε νευριασμένοι με το παιχνίδι του Βόλου, αλλά όχι με το σημερινό. Όταν κάποιος δίνει όσα έχει στο γήπεδο, δεν υπάρχει περιθώριο για κάτι άλλο», ήταν η αρχική του τοποθέτηση στη συνέντευξη Τύπου.

Εκεί αναφέρθηκε σε προβλήματα που υπάρχουν από το ξεκίνημα της χρονιάς. «Θέλαμε να δώσουμε χαρά στον κόσμο μας με την αγωνιστική συμπεριφορά μας. Υπήρξαν πολλά προβλήματα από το ξεκίνημα της σεζόν. Πολλά περισσότερα από αυτά που γνωρίζει ο κόσμος και το τονίζω. Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να δείξουμε χαρακτήρα απέναντι σε όλα τα προβλήματα και να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Η διαφορά με το σουτ και έξω ή σουτ και μέσα, είναι η ποιότητα, η ένταση του παιχνιδιού ή και η τύχη. Σε αυτά δεν υστερήσαμε, ωστόσο δεν τα καταφέραμε».

Ερωτηθείς για την απόφασή του να χρησιμοποιήσει διάταξη 4-4-2 είπε ότι… «πολλούς μήνες βασιζόμασταν μόνο στον Μορόν. Ήταν δύσκολο για την ομάδα και τον ίδιο και μάλιστα θα ήθελα από εδώ να του εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου γιατί έδινε τα πάντα έχοντας πρόβλημα στον αστράγαλο. Αυτή τη στιγμή, μπορούσαμε να παίξουμε με δύο επιθετικούς. Δώσαμε την ευκαιρία στον Μορόν να αναρρώσει και να ξεκουραστεί.

Μέχρι ενός σημείου είμαι ικανοποιημένος, ωστόσο πρέπει να υπάρχει ισορροπία στο επιθετικό και στο αμυντικό τρανζίσιον. Με δύο επιθετικούς, ρισκάρεις να φύγει ο αντίπαλος στον χώρο και να δημιουργήσει προβλήματα. Σήμερα έμεινα ικανοποιημένος από τη δημιουργία. Μπορέσαμε και είχαμε περισσότερες σέντρες, κερδίσαμε κόρνερ και φάουλ. Επίσης θεωρώ ότι κάναμε αρκετές ευκαιρίες μέσα στην περιοχή. Απλά έλειπε να βάλουμε τη μπάλα στα δίχτυα. Έκαναν εξαιρετικό ματς Ράτσιτς και Γένσεν με αριθμητικό μειονέκτημα (σ.σ. δεν υπήρχε τρίτος χαφ) και θα πρέπει να συνεχίσουμε με δεδομένο ότι δεν υπάρχει ο Μόντσου να πάρει τη μπάλα από την άμυνα. Οταν λείπει ένας τέτοιος box το box, ίσως σε κάποια ματς όπως το σημερινό θα ήταν καλύτερο να βάλουμε έναν εξτρά επιθετικό. Είναι και ο τρόπος παιχνιδιού που μου αρέσει να παίζω»