Διούδης: «Η εικόνα μας δεν αντιπροσωπεύει τον σύλλογο»

Ο Σωκράτης Διούδης καυτηρίασε την πορεία της ομάδας και αναφέρθηκε σε ζητήματα νοοτροπίας και την αδυναμία αντίληψης του μεγέθους του Άρη.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στα κανάλια Novasports, ο έμπειρος τερματοφύλακας του Άρη ήταν αιχμηρός για τη νοοτροπία της ομάδας έπειτα από την ισοπαλία με την Κηφισιά. «Προσπαθώ να βάλω σε μια τάξη τις σκέψεις μου. Η εικόνα της ομάδας δεν αντιπροσωπεύει τον σύλλογο αλλά και τους εαυτούς μας. Ως μεγάλη ομάδα θα έπρεπε να δείχνουμε στο γήπεδο την ανωτερότητά μας, να είμαστε επιθετικοί με πολλές ευκαιρίες και να μην επιτρέπουμε στον αντίπαλο να έχει πολλές στιγμές. Δείξαμε αφέλεια σε ορισμένες περιπτώσεις και δεν τελειώσαμε ευκαιρίες. Είναι πολύ άσχημο το αποτέλεσμα για μας διότι μας αφήνει μακρινά από τους στόχους μας», είπε αρχικά.

Εκεί ρωτήθηκε για το πρόβλημα στην επίθεση και το γκολ που λείπει. «Μας λείπει το γκολ σε όλη τη σεζόν αλλά αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την επιθετική γραμμή αλλά με το πώς κάνουμε επίθεση σαν ομάδα. Κι όταν κάνουμε σωστές επιθέσεις, δεν είμαστε αποτελεσματικοί. Είναι κάτι που δουλεύουμε αλλά όταν δεν βγαίνει στο γήπεδο, αυτομάτως επηρεάζει την ομάδα ψυχολογικά. Αυτό μας έλειψες σήμερα. Δεν είχαμε καθαρό μυαλό στην τελική πάσα ή προσπάθεια. Το ίδιο κι όταν είχαμε την μπάλα στα πόδια μας με αποτέλεσμα να δώσουμε τη δυνατότητα στην Κηφισιά να βρει προϋποθέσεις».

Σχετικά με το τι μπορεί να αλλάξει στην ομάδα και τι έχει φταίξει απάντησε ότι… «η αλήθεια είναι ότι η σκέψη μου είναι περίεργη γιατί προέρχομαι από τον σύλλογο και δεν θα μιλήσω μόνο με την ιδιότητα του παίκτη αλλά κι ενός ανθρώπου της ομάδας. Η σεζόν στράβωσε από την αρχή αλλά κι εμείς δεν δείξαμε αποφασιστικότητα στις κρίσιμες στιγμές αλλά και τη διάθεση που πρέπει να έχει ένας παίκτης του Άρη για να αλλάξει η κατάσταση και να νιώσει αυτό που αντιπροσωπεύει. Μέσα στη σεζόν υπήρξαν και θέματα νοοτροπίας. Όταν παίζεις σ’ έναν μεγάλο σύλλογο, είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει πίεση, αλλά οφείλουμε να τη διαχειριστούμε και να εκπροσωπούμε επάξια την ομάδα. Νομίζω ότι κάτι που μας λείπει είναι η διάθεση για το κάτι παραπάνω από την αρχή της σεζόν. Ο ευρωπαϊκός αποκλεισμός ήταν μεγάλη αποτυχία για μας, προφανώς μας κλόνισε γιατί υπήρξαν προσδοκίες. Δεν είμαστε αυτοί που θα έπρεπε. Πρέπει να αλλάξουμε την εικόνα μας και να δείχνουμε ότι είμαστε μεγάλη ομάδα μέσα από τον τρόπο που θα αγωνιζόμαστε. Η σεζόν δεν μπορεί να αλλάξει ολοκληρωτικά αλλά έχουμε χρόνο για το μίνιμουμ των στόχων, την 5η θέση».

Σε ερώτηση για το τι θα πρέπει να αλλάξει συνολικά, όπως για παράδειγμα τη δημιουργία ενός κορμού παικτών, απάντησε: «Δεν είμαι αρμόδιος για να μπω σ’ αυτά τα θέματα. Ο καθένας στον ρόλο του. Προσωπικά προσπαθώ μαζί με τους υπόλοιπους να δώσω στους ξένους που έρχονται να καταλάβουν το μέγεθος του συλλόγου. Δεν το ξέρουν πριν έρθουν εδώ και πρέπει να το αντιληφθούν γιατί όλα είναι μια αλυσίδα. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για να αλλάξουμε την κατάσταση στην ομάδα. Ο κόσμος δεν είναι χαζός. Καταλαβαίνει κι αν έβλεπε μια ομάδα να έδινε το 100% δεν θα είχε κανένα παράπονο».