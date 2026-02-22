Ο Λεβαδειακός πέτυχε γκολ με τον Πεντρόσο, αλλά δεν μέτρησε, διότι ο σκόρερ ήταν σε θέση οφσάιντ

Ο Λεβαδειακός βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα στο ματς με την ΑΕΚ, αλλά το γκολ ακυρώθηκε.

Στο 31' ο Φαμπρίτσιο Πεντρόσο έφυγε στην πλάτη της άμυνας και από πλάγια δεξιά με πλασέ πέρασε τη μπάλα κάτω από το σώμα του Στρακόσια, ο οποίος επιχείρησε έξοδο και την έστειλε στα δίχτυα.

Το γκολ, όμως, ακυρώθηκε, επειδή ο 33χρονος Αργεντινός επιθετικός ήταν σε θέση οφσάιντ. Η φάση ελέγχθηκε και στο VAR και δεν άλλαξε η απόφαση.

Το γκολ του Πεντρόσο που δεν μέτρησε