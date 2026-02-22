ΑΕΚ - Λεβαδειακός: Άνοιξε το σκορ στο 5' ο Μουκουντί, πατρική αγκαλιά από τον Νίκολιτς (vid)
Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στο κεκλεισμένων των θυρών ματς με τον Λεβαδειακό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Δικέφαλος προηγήθηκε με τον Άρολντ Μουκουντί, εκμεταλλευόμενη ακόμα μια στατική φάση.
Στο 5ο λεπτό ο Ραζβάν Μαρίν εκτέλεσε φάουλ από τα δεξιά, ο θηριώδης Καμερουνέζος στόπερ νίκησε άπαντες στον αέρα και με κεφαλιά έκανε το 1-0.
Ο εκ των αρχηγών της Ένωσης δέχτηκε μια πατρική αγκαλιά από τον Μάρκο Νίκολιτς, ως κίνηση στήριξης από τον προπονητή του. Μην ξεχνάμε πως στα τελευταία ματς με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό δόθηκε πέναλτι εις βάρος του.
Πρώτο γκολ του Μουκουντί στην τέταρτη σεζόν του στην ΑΕΚ, ενώ ο Μαρίν έφτασε τις 7 ασίστ σε 35 εμφανίσεις.
