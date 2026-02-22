Άγγελος Χαριστέας και Ούγκο Σόουζα έχουν προσφορά στον Άρη και τιμήθηκαν πριν την έναρξη του αγώνα με την Κηφισιά.

Ο Άγγελος Χαριστέας, νυν τεχνικός διευθυντής της Κηφισιάς, υπηρέτησε τον Άρη τόσο ως ποδοσφαιριστής – από το 1997 έως και το 2002 όπου παραχωρήθηκε στη Βέρντερ Βρέμης – όσο και από τον ρόλο που έχει πλέον στην ομάδα της Αθήνας. Ο Πορτογάλος Ούγκο Σόουζα υπήρξε ποδοσφαιριστής της ομάδας επί σειρά ετών (2017-20). Προφανώς δεν τίθεται ζήτημα σύγκρισης της προσφοράς των δύο προσώπων στην ομάδα, καθώς όμως αμφότεροι βρίσκονται πλέον στην Κηφισιά και αναγνωρίζοντας την προσφορά τους, η ΠΑΕ Άρης τους τίμησε πριν την έναρξη του αγώνα.