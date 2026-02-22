Άρης: Τίμησε Χαριστέα και Σόουζα
Ο Άγγελος Χαριστέας, νυν τεχνικός διευθυντής της Κηφισιάς, υπηρέτησε τον Άρη τόσο ως ποδοσφαιριστής – από το 1997 έως και το 2002 όπου παραχωρήθηκε στη Βέρντερ Βρέμης – όσο και από τον ρόλο που έχει πλέον στην ομάδα της Αθήνας. Ο Πορτογάλος Ούγκο Σόουζα υπήρξε ποδοσφαιριστής της ομάδας επί σειρά ετών (2017-20). Προφανώς δεν τίθεται ζήτημα σύγκρισης της προσφοράς των δύο προσώπων στην ομάδα, καθώς όμως αμφότεροι βρίσκονται πλέον στην Κηφισιά και αναγνωρίζοντας την προσφορά τους, η ΠΑΕ Άρης τους τίμησε πριν την έναρξη του αγώνα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.