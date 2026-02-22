Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ θα στερηθεί σε ένα ματς τον Τιν Γεντβάι, αφού ο Κροάτης συμπλήρωσε κάρτες.

Ο Τιν Γεντβάι στο 69' της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ αντίκρισε την κίτρινη κάρτα.

Μ' αυτή ο 30χρονος Κροάτης στόπερ έφτασε τις τρεις και θα χάσει ένα από τα επόμενα τέσσερα ματς του τριφυλλιού. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ την επόμενη αγωνιστική θα υποδεχθεί τον Άρη κι ακολουθεί στη Λεωφόρο το εξ αναβολής ματς με τον ΟΦΗ.

Στη συνέχεια το πρόγραμμα έχει Λεβαδειακό εκτός έδρας και Παναιτωλικό εντός.