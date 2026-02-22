Παναθηναϊκός: Ο Γεντβάι συμπλήρωσε κάρτες

Παναθηναϊκός: Ο Γεντβάι συμπλήρωσε κάρτες

Σωτήρης Μυκονίου
Γεντβάι

bet365

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ θα στερηθεί σε ένα ματς τον Τιν Γεντβάι, αφού ο Κροάτης συμπλήρωσε κάρτες.

Ο Τιν Γεντβάι στο 69' της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ αντίκρισε την κίτρινη κάρτα.

Μ' αυτή ο 30χρονος Κροάτης στόπερ έφτασε τις τρεις και θα χάσει ένα από τα επόμενα τέσσερα ματς του τριφυλλιού. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ την επόμενη αγωνιστική θα υποδεχθεί τον Άρη κι ακολουθεί στη Λεωφόρο το εξ αναβολής ματς με τον ΟΦΗ.

Στη συνέχεια το πρόγραμμα έχει Λεβαδειακό εκτός έδρας και Παναιτωλικό εντός.

Δείτε Επίσης

ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 0-2: Τα highlights του αγώνα
ΟΦΗ - Παναθηναϊκός, highlights

 

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα