Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 0-2.

Ο Παναθηναϊκός είχε και πάλι σε σπουδαία μέρα τον Ανδρέα Τεττέη. Με πρωταγωνιστή τον διεθνή φορ το τριφύλλι λύγισε 2-0 τον ΟΦΗ κι έτσι αύξησε τις πιθανότητές του για την είσοδο στην τετράδα.

Ο Ανδρέας Τεττέη μετά τα δύο γκολ κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν, ήταν σε τρομερή κατάσταση και στο Παγκρήτιο. Μόλις στο 6' έπειτα από ωραία μπαλιά του Καλάμπρια στην πλάτη της άμυνας, άφησε πίσω τους αμυντικούς του ΟΦΗ και με υπέροχη λόμπα νίκησε τον Χριστογεώργο για το 1-0.

Η μεγάλη φάση των Κρητικών ήρθε στο 16', αλλά ο Λαφόν ήταν ο νικητής στο τετ α τετ με τον Νους. Στο 41' ο Φούντας από πλάγια θέση δεν κατάφερε να νικήσει τον Ιβοριανό κίπερ των «πρασίνων».

Στο 66' ο Νους ανάγκασε τον Λαφόν σε νέα επέμβαση, ενώ στο 71' ο Ζαρουρί σούταρε άουτ. Η έντονη βροχόπτωση έκανε βαρύ τον αγωνιστικό χώρο, φέρνοντας μια άμεση συνθήκη στο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Ο ΟΦΗ δεν μπορούσε να απειλήσει, ο Παναθηναϊκός ήταν άριστος πίσω από την μπάλα και στην τελευταία φάση του ματς, διαμόρφωσε το τελικό 2-0 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Καλάμπρια. Από την φάση αυτή αποβλήθηκε ο Νους με δεύτερη κίτρινη.

